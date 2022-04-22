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龜山廠67名員工快篩陽性 和碩：營運及財務無重大影響

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

代工大廠和碩（4938）今（22）日公告，說明園龜山廠區員工新冠肺炎確診一事，其中，龜山廠已進行快篩、其中67名員工為陽性，對此，和碩指出，對公司整體營運及財務狀況無重大影響。

和碩表示，本公司桃園龜山廠區有一名外籍移工於4月20日因身體不適，進行快篩為陽性，廠內隨即擴大快篩約300名員工，其中67名為陽性，快篩陽性同仁以專車送至醫院進行PCR採檢。

和碩指出，本公司於4月20日即刻通報桃園市衛生局，將宿舍分層管理，以作為快篩陽性同仁的隔離區域，並預作後續確診人員的安置處所，同時進行公共環境的清消。桃園市政府於4月21日晚間協助針對廠內住宿人員及相關接觸者共1,608人進行PCR檢測，目前尚待檢驗結果。

和碩實施相關應對措施，包含嚴格禁止跨廠區、跨辦公室移動。會議皆以線上方式進行。加強辦公室的清消作業與防疫措施宣導，並持續落實員工全天配戴口罩。全力配合政府防疫措施，並對公司防疫政策隨時進行滾動式調整，相關疫情資訊以政府公告說明為準。

和碩 移工

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