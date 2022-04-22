國道6號東草屯休息站新建工程開工 預計2024年啟用

交通部高速公路局於今年4月22日上午10時，在國道6號東草屯休息站基地舉行「國道6號東草屯休息站新建工程」開工祈福典禮，南投縣政府與地方民意代表及地方仕紳等多人到場參加此一盛事，共同祈福工程順利圓滿平安。

為因應國道6號沿線觀光發展之需求，高速公路局利用原規劃國道6號收費站用地新建休息站，設置廁所、簡易賣場及大、小型車停車場，並設計順平廣場空間，提供用路人行旅期間活動空間與放鬆舒適之體驗，亦期待藉此促進南投地區觀光發展。

站內景觀設計採用臺灣原生種並設置完整之特色植栽區形塑臺灣原林的自然風貌，延續國道6號環境生態為本之設計理念，全面檢討出流管制，規劃滯洪池以減緩洪峰衝擊，污水處理採先進之薄膜生物反應(MBR)系統，處理水質達灌溉水標準並再利用，可大幅降低休息站營運期對水體衝擊。

高公局進一步說明，本工程建築量體造型呼應周邊群山地景，將山景引入室內，透過綠色建築設計手法，創造風的流動與光線互動。廁所設計充分考量男女廁間比率配置，且坐蹲比達3:2以上，更以性別友善設置通用廁所，並設有哺集乳室。除常見的廁所與停車場外，亦規劃設置簡易賣店，提供用路人快速及基本需求服務；此外，東草屯休息站融入太陽能板等多項節能減碳設計，將以取得黃金級綠建築標章為目標。

本工程計畫總經費約4.5億元，整體工期約27個月，預計於2024年中完工，為東西向國道首座休息站，將提供用路人更加完善之行旅服務，國道服務品質再提升。