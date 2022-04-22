光鼎生技去年獲利創新高EPS 2.23元 將配發1.5元股利

亞洲核酸產業技術服務及儀器開發商光鼎生技（6850）21 日董事會通過去年財務報告，營收與獲利持續創歷史新高。去年合併營收1.79億元，年增45%，歸屬母公司業主淨利4,625萬元，年增78%，每股稅後純益（EPS）2.23元。

光鼎董事會也通過股利分派案，擬配發每股現金股利0.5元與股票股利1元，合計股利1.5元，盈餘配發率近七成，期將獲利回饋股東。

光鼎生技表示，疫情帶動全球政府積極推動精準醫療與智慧醫療產業，核酸檢測多元應用（包括DNA、RNA）持續開展，各國學研單位對相關基礎研究儀器需求也持續升溫，加上多年布建亞洲市場經銷通路有成，激勵去年營收再創新高，年成長45%，其中來自日本、中國二大市場營收挹注更大幅成長164%、78%。

隨著規模經濟擴大，帶動公司去年獲利同步走高，營業利益率、淨利率分別為24.63%、27.12%，較前一年度的21.75%、21.5%皆呈現增加。

光鼎生技是亞洲唯一的毛細管電泳技術原廠，董事長蔡守冠表示，毛細管電泳技術具有自動化、省時及易操作等優勢，可取代傳統電泳繁雜之製備及實驗流程，是當今核酸產業檢測及醫療應用的關鍵技術。目前，全球僅有安捷倫（Agilent）、PerkinElmer、凱杰（QIAGEN）等少數大廠擁有此項技術。

光鼎生技採取開放式平台的廠商，挾此最大優勢，應用服務市場擴展迅速，加上多年積極布建全球行銷通路，主力產品Qsep系列毛細管電泳儀快速擴大滲透率，目前在全球生物科技研究市場已「坐二望一」，僅次於安捷倫。

此外，隨著毛細管電泳技術導入次世代基因定序應用，更擴大延伸光鼎生技的產品應用與服務市場，去年日本市場營收成長最大的領域，即來自客戶對次世代基因定序的樣品品質驗證確效需求所致。目前在台灣的次世代基因定序機構中，採用光鼎生技產品進行檢體品質驗證市占也達六至七成。

今年3月，光鼎自主開發的新型冠狀病毒核酸檢測分析平台，正式取得歐盟CE-IVD 認證，該平台特色為免萃取且以口腔為檢體，相較目前的鼻咽採檢，其時間、成本效益更具優勢，適用於邊境、社區、各大企業防疫管控，有機會分食市占。

蔡守冠指出，繼站穩科研市場後，光鼎生技將朝基因檢測領域擴大發展，並伺機布局臨床診斷市場，未來形成科研、基因檢測、臨床診斷三大業務版圖，追求營運的永續成長。今年第1季公司自結合併營收為3,368萬元，較去年同期成長23.04%。展望今年，光鼎生技將持續致力於新產品的開發，以及應用服務市場的推廣，對全年營運展望抱持樂觀。