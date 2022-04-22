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打掉重練！中山北路千億開發案上膛、上攻200萬

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
中山北路 記者游智文／攝影
中山北路 記者游智文／攝影

北市中山北路一二段現正掀大型都更開發熱，市調機構指出，中山北路從忠孝東路到民權東路，短短約2公里就有國賓飯店、陽信銀行、上海商銀、大同總部開發案等近千億開發案量蓄勢待發，將成新一波商業及房市強勢熱點。

市調單位指出，目前區段內新建案開價每坪120萬元起跳，未來新推出豪宅每坪開價可望上攻200萬元。

中山北路現正進行中的開發案，國賓飯店日前已與日本Palace Hotel 簽署基本合意書，將推出2棟豪宅、1棟飯店。

陽信銀行總部興建工程與上海儲蓄商銀總部改建案，其中陽信銀行預計2023年完工啟用，樓地板總面積超過6千坪，總行及旗下子公司將一併進駐。上海商銀改建案也將於2023年完工，屆時辦公總面積逼近9千坪。

此外，位於中山北路三段的大同集團總部基地超過6千坪、市值超過120億元，朝向六本木CBD發展。

591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔指出，中山北路發展在危老、都更的風潮下，正逐漸改變中，如台北國賓飯店位於中山北路二段，周邊有捷運、醫院等生活機能，目前當地新建案不少為都更改建，開價落在120~150萬不等，台北國賓飯店基地完整，約1450坪，大基地開發中山區更顯難得，在目前熱錢多房價喊漲的情形下，未來改建為豪宅產品，開價可能會有挑戰單價200萬的可能。

除了國賓飯店案引人期待，中山北路還有數個指標案，如位於中山北路二段93巷的「中山•吉美」由豪宅建商吉美建設整合多棟老公寓、華廈，將原本10層建築拉高至地上24層地標型大樓。

另外璞真建設也選在中山北路二段開發，耕薪建設則落腳於中山北路二段116巷以南之街廓，預估在建商及開發商簇擁下，中山北路將成為未來一波商業及房市強勢熱點。

中山北路 記者游智文／攝影
中山北路 記者游智文／攝影
大型開發案帶動建商積極進場，中山北路房市升溫。圖／業者提供
大型開發案帶動建商積極進場，中山北路房市升溫。圖／業者提供

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