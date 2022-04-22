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看上海封城 許勝雄：輸送開放 相信會鬆綁

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
金仁寶集團董事長許勝雄今（22）日出席臺師大全國校友總會捐贈百年校慶紀念勒石活動。謝艾莉/攝
金仁寶集團董事長許勝雄今（22）日出席臺師大全國校友總會捐贈百年校慶紀念勒石活動。謝艾莉/攝

金仁寶集團董事長許勝雄今（22）日出席臺師大全國校友總會捐贈百年校慶紀念勒石活動，他面對媒體採訪詢問有關上海等地封城一事，他表示，其輸送、配送系統是開放的，只有對人際往來是封鎖的，「相信會鬆綁」。

許勝雄指出，國際貨幣基金（IMF）下修今年全球經濟成長預估0.8個百分點，降幅之大為新冠疫情爆發以來之最。台灣今年經濟成長率預測遭微幅下調0.1個百分點至3.2%，中國大陸預估成長率則由4.8%降到4.4%，受此影響，大陸、台灣會面臨一些問題，尤其台灣以出口為導向，會因為全球經濟下修、也會因為出口受到壓力，台灣出口已締造連25紅，出口正成長，認為台灣產業國際競爭力是夠的「我對這有信心」。

對於上海等地封城，許勝雄也表示，封城對產業鏈運送是有影響，但是其輸送、配送系統是開放的，只有對人際往來是封鎖的，「相信會鬆綁」。

許勝雄 上海

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