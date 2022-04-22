六都最美圖書館比一比 1字頭書香房市在這兒

4月23日是聯合國所訂「世界閱讀日」，台慶不動產統計六都具建築特色圖書館實價資料，高雄市立圖書館總館（高雄總圖）周邊住宅交易量458件最多，台中國立公共資訊圖書館（台中國資圖）386件第二，第三名為台北市立圖書館北投分館。

觀察交易量前三名住宅房價，高雄市立圖書館總圖、台中國立公共資訊圖書館平均單價均1字頭，吸引想走入書中黃金屋的民眾。

台慶不動產表示，特色圖書館不僅為區域注人文化氣息，也是民眾休閒去處，對區域房市能見度提升不少。

以交易買氣第一的高雄總圖為例，2015年開幕即成為超人氣美拍地標，以罕見的懸吊式結構設計，結合節能的綠建築標準，將「館中有樹、樹中有館」具現化於建築體內，打造人與環境共生的閱讀空間，獲得國內外獎項肯定。

台慶不動產新灣區R8捷運加盟店店東林進欽表示，「高雄總圖」本身就是南高雄重大公共建設之一，與高雄展覽館、高雄流行音樂中心、港埠旅運中心、高雄軟體園區等亞洲新灣區指標建物串聯，成為受矚目的新聚落。

林進欽分享，「高雄總圖」周邊有捷運，百貨、五星飯店、餐飲林立，採買及休憩機能均佳。總圖二期文創會館預計於今年秋季試營運，以空橋連通道連接總圖，承億文旅、青鳥書店、數位內容產業進駐，更為當地開創全新的文化體驗。

周邊住宅產品多元，林進欽說明，以屋齡20年以上的中古大樓、華廈、國宅來說，普遍總價約落在800到1,500萬元間可入手，周邊也不乏大坪數豪宅大樓建案，每坪單價4字頭起跳，甚至高樓層、有海景的戶別每坪突破60萬大關。

「台中國資圖」人文薈萃、書香齊鄰 質感生活首選

台中國資圖被譽為「此生必去1001所圖書館」、「全球八大獨特圖書館」，外觀以流線造型作為河流意象，象徵乘載無限知識之流，館內以「Outside-in」的設計概念，營造出寬敞明亮、具現代感的空間。

台慶不動產彰銀謙樂加盟店店東吳泓諭指出，「台中國資圖」進駐對當地有加分作用，不僅改善市容、提升居住環境的質感，搭上鐵路高架化利多，讓台中市不少西區、南屯區民眾選擇輕移民到南區。

區域中古屋以屋齡20年上下的3房大樓產品受家庭客青睞，總價在900萬至1,200萬元左右；2房房型總價約700萬至800萬元。吳泓諭認為，南區早期一直被低估，近幾年來因交通大幅改善，舊市區有復甦現象，陸續有新建案推出，具有一定發展潛力。

北投圖書館為台灣首座綠建築圖書館，屋頂設有太陽能光電板和雨水回收槽，座落在北投生態公園中，宛如童話故事般的夢幻樹屋，給予人與自然和平共處的閱讀環境，也獲得美國網站評選為「全球最美25座公立圖書館」。