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前線記者告白：國際新聞的苦難目擊現場

華視再出包 董總雙請辭

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

華視再出包，華視新聞52台於20日時發生誤植台海戰爭及共軍襲台等跑馬，緊急道歉及懲處後，又被發現跑馬跑出「台北凌晨下起拳頭大冰雹」、「大屯山爆發」等錯誤訊息。連續兩次出包，讓華視深夜1點39分發出聲明，華視表示，針對近日所引發的新聞事件，造成民眾觀感不佳，在此向全國觀眾再次致上最深歉意，公廣集團董事長陳郁秀、華視代理總經理陳雅琳也雙雙請辭。。

華視強調將重新徹查事件始末，若有涉入之同仁將嚴懲不貸，以儆效尤。另，為表示負責，陳郁秀董事長將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務。

華視表示，希望藉由此次事件，華視能自省、轉變，竭盡所能達成公廣集團所肩負的公共任務。

華視20日首次出包發出道歉聲明，以下為道歉聲明全文

華視針對今日(4/20)七點晨間新聞出現誤植之橫式跑馬文字，特向所有觀眾嚴正道歉，事發說明如下。

新北市政府函請各電視台製播之「民安八號防災演習公益影片」，始自103年，各大電視台均配合辦理，華視新聞於上週接獲新北市消防局來函委託製播。華視新聞台製播部編輯中心，隨即與導播中心協調，於4/19(二)14:00錄製新北市消防局所需之防災演習影片，影片中文稿內容及跑馬文字皆由新北市消防局提供。

本公司導播中心之當值導播，錄製此防災演習影片時，係使用新聞LIVE之橫式跑馬版面，以更改文字檔案連結路徑的方式執行錄影。錄影結束後，未將檔案路徑恢復，導致4/20(三)七點晨間新聞再次啟用橫式跑馬系統時，誤植為錯誤路徑。晨間新聞導播與編輯，於開播7分49秒時，發現此錯誤並進行修正。

華視第一時間由主播緊急向觀眾澄清並致歉外，亦於各頻道以跑馬方式澄清道歉，並對相關失職人員、主管、經理進行懲處；華視代理總經理陳雅琳，將向華視董事會自請處分。

華視於今日下午緊急召開自律委員會，檢討此重大疏失。華視身為公廣集團一員，必深切檢討，以更嚴格的標準自律，華視亦將全力配合NCC行政調查，同時也再次鄭重向社會大眾致歉。

華視 NCC

延伸閱讀

華視出包稱10分鐘內已解決 但民眾發現9點半仍錯誤連連

華視新聞錯植非首例 過去這台也曾誤報地震傷亡上萬人

獨／華視新聞出包 陳雅琳董事會自請處分辭總經理

獨／華視「烏龍跑馬燈」懲處導播、編輯、製作人…董事長無責？

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