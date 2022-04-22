台南房價上漲 預售屋有「建商解約潮」民眾被當盤子？

台南市議員林易瑩表示，近年來台南房價高漲，房市交易熱絡，但也常接獲民眾反映各類購屋爭議，其中一類便是預售屋交易中愈來愈常見的「建商解約潮」。針對「建商惡意要求解約，把預售屋消費者當盤子？」要求地政局提出因應之道保障消費者權益。

林易瑩議指出，這類「建商毀約潮」現象，背後大多是因為預售屋起始價格好，但因後續成本上漲，建商發現利潤降低，便提出解約要求；或是眼見現下房價漲幅大，希望自己的建案能以更高的價格出售，藉機炒作，以賺取更多利潤。

林易瑩認為，房屋的建造成本的漲幅，雖會反映在價格上，但建商的利潤卻遠高於此。許多民眾於買賣預售屋時，遇到建商惡意以各種理由解約，甚至被建商挾以法律團隊之資源，威脅與警告如果拒不解約，將有法律上的責任。

林易瑩表示，在沒有能夠強力保障消費者權益的政策之下，一旦遭遇建商強勢提出解約要求，消費者雖然可至消保單位尋求調解協助，或自行提出司法救濟，但往往是曠日費時、遙遙無期，對民眾影響甚鉅。

地政局長陳淑美表示，按合約的精神是一定要執行，不能因房價上漲強迫購屋民眾解約，除非成本上漲到建商無力興建，也要取得消費者同意；若民眾遇到建商惡意或脅迫解約情形，可至市府進行消費爭議調解，另外針對「建商要求自行解約否則可能會罰款」回應強調，會遭到開罰的對象是賣方建商，並非消費者；並承諾會加強事前買賣契約的審查。

林易瑩指出，台南市近十年房價漲幅高達189%，為六都最高。林易瑩強調，台南市政府應該落實源頭管控，在政策面去研擬相關規範，在源頭遏止這類情形的發生，讓消費者的權益能夠受到保障，打造更健全的預售屋買賣機制，以杜絕惡質的建商繼續把市民當盤子。