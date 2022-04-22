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惡意設定抵押權欺騙消費者 台南研擬公布違法不良建商

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市房地產交易熱絡，衍生相關紛爭也多。記者吳淑玲／攝影
台南市房地產交易熱絡，衍生相關紛爭也多。記者吳淑玲／攝影

台南市議員蔡旺詮在議會地政局工作報告質詢時表示，台南傳出首例建商使用不符規定的契約欺騙消費者案，地政局已開罰30萬元，但然而在新聞媒體上，卻未能揭露建商的資料，擔心是否未來還會有消費者受害，呼籲市府應公布違法建商名單。

蔡旺詮表示肯定地政局的努力，讓房價上漲減緩，台南今年第1季土地移轉與前季相較，減幅為9.71％，建物買賣減幅為8.60％，建物第一次移轉減幅為9.79％。本季交易量較前季減少，整體不動產交易呈現量縮格局，顯示出打房的成效。

但蔡旺詮指出，建商使用不符規定的契約欺騙消費者，刻意設定最高限額抵押權給第三方，導致消費者付了錢卻拿到設有抵押的房子，需額外支付10萬元，才能塗銷抵押權。地政局已經開罰卻對違法建商的資訊隻字未提，讓人擔心未來是否還會有消費者受害。

蔡旺詮舉出，3月時台南也發生實價登錄未依限申報或申報登錄的價格、交易面積資訊不實等情事，外縣市也傳出有國立大學教授，買屋被建商威脅，必須偽造實價登錄，否則不賣的案件。然而這些案件中的惡劣建商，卻都沒有相關資訊釋出，如何讓消費者與市民做出正確判斷，不至於再次上當受騙?

地政局長陳淑美表示，根據消保法第五條，消費者是有知情的權利，在業者未改善前，或已經確定裁罰的案件，未來是可以研議公布名單的。現在房產市場交易熱絡，自然會產生較多的爭議，目前地政局有預先的審查制度，預售屋銷售前要備查，契約也須經過審視，改正其中違法或不合理的部分，方能開始銷售。

蔡旺詮強調，市民有知情的權利，無良惡劣之建商，理應公布資訊，防止有人再度受害，這些案件都應該提供市民詳細資訊，好讓消費者可以鑑別。

蔡旺詮提醒民眾在買房時受騙，或嚴重資訊落差時，除宣導之外，地政局應有更積極的作為，建議可公布彙整違法的惡劣建商名冊，尤其是情節重大或累犯者，更應比照酒駕累犯，公諸於世，供消費者參考警惕，預防受騙等違法案件再次發生，守護市民的權益。

建商 實價登錄 酒駕

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