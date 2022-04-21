快訊

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

缺工隱憂物價狂飆 台中豪宅頂規標配產品稀缺反增買氣

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
台中七期豪宅成屋市場，由於擁有頂規標配、省時省工等特點反增市場買氣。記者宋健生/攝影
台中七期豪宅成屋市場，由於擁有頂規標配、省時省工等特點反增市場買氣。記者宋健生/攝影

台灣缺工問題嚴峻，原物料持續上漲，導致預售屋新案價格接連攀升。市調指出，最近具精裝修的七期豪宅成屋市場，由於擁有頂規標配、省時省工等特點反增市場買氣，包括「謙臻邸」、「國泰層峰」等標配型豪宅，反而更受置產族青睞。

由冠德建設與龍寶建設攜手打造的成屋豪宅「謙臻邸」，位於60米市政路林蔭大道上，擁有正宗豪宅門牌，規劃155坪大氣格局，以及高規格精裝修，包括德國Miele烤箱、蒸爐、洗碗機，以及德國Liebherr隱藏式冰箱等，近期釋出保留戶再次引發詢問熱度。

值得一提的是，「謙臻邸」不僅在產品上精心規劃，公設空間同樣也是精雕細琢，採用歐洲童話故事風格融入公設中，包括森林小屋、交誼廳、閱覽室、媽媽教室以及游泳池等設施，處處都可感受到有如身處在夢幻的歐洲城堡中。

加上高規格的耐震工法，耐震係數達0.32g，比一般法規要求再額外多出10%的抗震能力，其獨特的規劃設計，使其穩居台中豪宅十大排行榜，價值不墜。

另外，位於市政北二路名人巷的「國泰層峰」，全棟採用SRC結構，住宅衛浴配備Hansgrohe、Duravit等品牌，廚具品牌則採用德國Zeyko手工廚具，搭配Blanco等頂級設備，為區域少見大坪數具標配產品，同樣獲市場青睞。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，近年來工、料雙漲反應在建案上，使購屋時的成本持續上漲，若再加上裝潢等費用，確實是一筆不容小覷的金額。

反之，標配型產品相較於毛胚屋省時也省工，對於置產族而言，選擇標配型產品具有更高的CP值，同時也受到近期俄烏戰爭影響，許多國外知名進口產品價格，因期貨價格不斷攀升，加上運期不定，更有助增加具頂規標配豪宅的吸引力。

觀察七期預售市場，同樣也掀起一場標配風潮，包括「寶輝Sky Tower」、「聯聚方瑞大廈」等豪宅，都採取標配模式銷售。

其中，寶輝Sky Tower擺脫豪宅百坪刻板印象，主打70至90坪菁英宅邸，並秉持「寶輝秋紅谷」大坪數設計概念打造90坪3套房、中西式內外廚，且採用SC純鋼骨結構，為秋紅谷系列第二件作品，同時也是寶輝在七期首件採標配銷售建案，甫公開便受市場高度關注。

另外，「聯聚方瑞大廈」主打「Small is New Big」的三代幸福宅，推出50坪標配預售案，總價落在3,500萬至4,000萬元間，搶攻企業二代市場，市場反應頗佳。

台中市七期標配型成屋、預售產品一覽。資料來源：市調
台中市七期標配型成屋、預售產品一覽。資料來源：市調

豪宅 德國

延伸閱讀

前有磺溪畔、後有陽明山！天母豪宅力麒天沐吸引在地客

法人熱錢湧入 大買豪宅

英屬維京群島愛買台灣豪宅？專家曝私法人購屋兩大優勢

罷免案後才申報豪宅？林昶佐澄清：去年12/25已依法申報

相關新聞

亞泥低碳水泥出貨 減碳8%

亞洲水泥昨（21）日宣布，開發生產的低碳「卜特蘭石灰石水泥」首批產品已經正式出貨，可比一般水泥大幅減低8%的溫室氣體排放...

環球購物中心 催動綠色生活

為了響應環境永續，加上每年4月22日「世界地球日」已成為最大型的公民運動之一，低碳永續不只是一日口號，環球購物中心（Gl...

環球購物中心成未來小學堂 永續體驗場

環球購物中心（Global Mall）以一站服務滿足家庭日常幸福生活，更賦予商場具備教育、共生的使命，不僅為百貨首家將商...

智慧經營／信實副董鄭淑鈴 提前掌握客戶需求

台灣首家以清潔服務為主之掛牌公司信實保全，聘雇的員工平均年齡54歲，高達4,500個員工，卻都正規納入勞健保，經營成本遠...

會計師看時事／提升ESG透明度 三點聚焦

近年法規、市場及機構投資人對企業永續績效重視度高漲，促使企業治理邊界快速擴張至供應鏈中。以全球熱議的碳管理來說，國際組織...

行銷望遠鏡／促銷公共政策

公共政策屬於政府公共行政領域一個重要支流，旨在制訂政府施政的政策方向。為提高行政效率，政府當局紛紛學習企業常用的促銷手法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。