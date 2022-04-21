缺工隱憂物價狂飆 台中豪宅頂規標配產品稀缺反增買氣

台灣缺工問題嚴峻，原物料持續上漲，導致預售屋新案價格接連攀升。市調指出，最近具精裝修的七期豪宅成屋市場，由於擁有頂規標配、省時省工等特點反增市場買氣，包括「謙臻邸」、「國泰層峰」等標配型豪宅，反而更受置產族青睞。

由冠德建設與龍寶建設攜手打造的成屋豪宅「謙臻邸」，位於60米市政路林蔭大道上，擁有正宗豪宅門牌，規劃155坪大氣格局，以及高規格精裝修，包括德國Miele烤箱、蒸爐、洗碗機，以及德國Liebherr隱藏式冰箱等，近期釋出保留戶再次引發詢問熱度。

值得一提的是，「謙臻邸」不僅在產品上精心規劃，公設空間同樣也是精雕細琢，採用歐洲童話故事風格融入公設中，包括森林小屋、交誼廳、閱覽室、媽媽教室以及游泳池等設施，處處都可感受到有如身處在夢幻的歐洲城堡中。

加上高規格的耐震工法，耐震係數達0.32g，比一般法規要求再額外多出10%的抗震能力，其獨特的規劃設計，使其穩居台中豪宅十大排行榜，價值不墜。

另外，位於市政北二路名人巷的「國泰層峰」，全棟採用SRC結構，住宅衛浴配備Hansgrohe、Duravit等品牌，廚具品牌則採用德國Zeyko手工廚具，搭配Blanco等頂級設備，為區域少見大坪數具標配產品，同樣獲市場青睞。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，近年來工、料雙漲反應在建案上，使購屋時的成本持續上漲，若再加上裝潢等費用，確實是一筆不容小覷的金額。

反之，標配型產品相較於毛胚屋省時也省工，對於置產族而言，選擇標配型產品具有更高的CP值，同時也受到近期俄烏戰爭影響，許多國外知名進口產品價格，因期貨價格不斷攀升，加上運期不定，更有助增加具頂規標配豪宅的吸引力。

觀察七期預售市場，同樣也掀起一場標配風潮，包括「寶輝Sky Tower」、「聯聚方瑞大廈」等豪宅，都採取標配模式銷售。

其中，寶輝Sky Tower擺脫豪宅百坪刻板印象，主打70至90坪菁英宅邸，並秉持「寶輝秋紅谷」大坪數設計概念打造90坪3套房、中西式內外廚，且採用SC純鋼骨結構，為秋紅谷系列第二件作品，同時也是寶輝在七期首件採標配銷售建案，甫公開便受市場高度關注。