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台中土地、預售價格持續攀高 捷運沿線共構宅受矚目

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中房市高燒不退，尤以捷運沿線地區兼具生活機能備受矚目。記者宋健生/攝影
台中房市高燒不退，尤以捷運沿線地區兼具生活機能備受矚目。記者宋健生/攝影

台中房市高燒不退，尤以捷運沿線地區兼具生活機能備受矚目。其中，四期的捷運沿線地區單價接連突破區域新高，位於中捷文華高中站的「冠德文心綻」，近期也傳出銷售佳績，成為市場指標。

「冠德文心綻」為台中首座捷運共構宅，因鄰近逢甲夜市、新光三越百貨等商圈，加上陸續動工的洲際漢神百貨及水湳經貿園區等大型建設，進場僅四個多月，銷售率突破五成。其中，中高樓層已有多筆成交單價站上5字頭，預期未來高樓層房價有望再創新高。

此外，周圍房市快速成長，也為捷運沿線挹注利多，包括鄰近市政府站的新市政中心地區，近期預售案陸續創出高價紀錄，每坪成交單價已來到86萬元，未來頂樓戶有機會突破9字頭。

而鄰近文華高中站的水湳地區，因地價高昂及重大建設等激勵，預計下半年進場的「總太至境」更喊出百萬單價，帶動周圍房市熱度。

根據內政部最新統計顯示，去年西屯區10年內屋齡住宅大樓成交均價為36.57萬元，相比109年的34.83萬元成長近5%，相比108年31.63萬元成長15.6%，相比107年28.27萬元，更有28.3%的漲幅。

進一步觀察實價登錄資料顯示，水湳主戰場文商段地價不斷創高，110年土地每坪均交為213.56萬元，相比109年208.37萬元成長2.5%，相比108年180萬元成長18.6%，相比107年170.3萬元，更有25.4%的漲幅。

土地成本飆升，將反映到建案預售價格上，並連動周圍房市價格齊漲，如七期新市政中心預售案已穩站7字頭，捷運沿線具備生活機能的區域更已坐五望六。

此外，聯聚建設旗下的理仁建設，在捷運綠線市政府站旁推出「理仁奕舍」，基地位於五期大墩20街，打造自然共生住宅，坪數規劃40至50坪，總銷60億元，每坪單價預估60萬元起。

而同樣看好捷運未來發展的德鑫建設，去年成功整合四維國小站旁北平路四段一側，打造千坪開發基地，屬於捷運第一排，觀察周圍預售新案開價陸續站上4字頭，加上土地成本創下區域新高，市場預估未來推案價格將會從5字頭起跳。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，台中近幾年最夯的地區莫過於七期、水湳、14期，預售價格持續攀升，連帶周圍區域房價一起齊漲。

反觀新成屋擁有即買即住的優勢，與相對合理的價格，眼見為憑，亦成為購屋族不錯的選擇，尤其是捷運沿線地區，在交通便利與重大建設的利多下，必然走向「逐捷運而居」的全新都會生活型態，捷運宅價量齊揚的態勢，已然成為現在進行式。

台中市捷運沿線指標個案一覽。資料來源：樂居、市調等
台中市捷運沿線指標個案一覽。資料來源：樂居、市調等
「冠德文心綻」為台中首座捷運共構宅，進場四個多月銷售率突破五成。記者宋健生/攝影
「冠德文心綻」為台中首座捷運共構宅，進場四個多月銷售率突破五成。記者宋健生/攝影

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