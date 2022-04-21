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廣錠砸3.31億元 買聯合科技中心B棟兩層樓

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

廣錠（6441）今(21)日公告購入皇鼎建設「聯合科技中心B棟」兩個樓層，以及平面車位32個，總交易金額為3.31億元，換算每坪成交價約16.32萬元；皇鼎建設（5533）指出，該案將在過戶完成後入帳。

據廣錠公告，公司以總價3.31億元購入皇鼎建設位於新北市汐止區保安斷584地號，建物面積約5,569.41平方公尺、約1,684.74坪，該案將做為營運自用。

皇鼎建設表示，在「聯合科技中心B棟」兩個樓層售出後，手中還有兩個樓層有誠意買方洽談中，若手中兩樓層售出，該案將全棟完銷。

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