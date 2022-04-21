廣錠砸3.31億元 買聯合科技中心B棟兩層樓
廣錠（6441）今(21)日公告購入皇鼎建設「聯合科技中心B棟」兩個樓層，以及平面車位32個，總交易金額為3.31億元，換算每坪成交價約16.32萬元；皇鼎建設（5533）指出，該案將在過戶完成後入帳。
據廣錠公告，公司以總價3.31億元購入皇鼎建設位於新北市汐止區保安斷584地號，建物面積約5,569.41平方公尺、約1,684.74坪，該案將做為營運自用。
皇鼎建設表示，在「聯合科技中心B棟」兩個樓層售出後，手中還有兩個樓層有誠意買方洽談中，若手中兩樓層售出，該案將全棟完銷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言