老牌電梯大廠永大今下市 最快6月改叫日立永大

永大機電（1507）今（21）日正式下市，並成為日立100%子公司；日立指出，永大下市後將更名為日立永大電梯，目標今年6月完成相關更名手續。

成立於1966年，永大是台灣最大的電梯公司，業務版圖更拓到中國大陸；日立表示，集團先前已以新台幣每股65.1元收購完成永大股份，總計日立已持有永大機電已發行股份總數的71.1%，股權收購金額約新台幣76億元。

日立強調，公司董事會同步決議將永大公司名稱從永大機電變更為日立永大電梯，目標今年6月完成公司更名之相關手續。

永大強調，成為日立100%子公司後，對於已簽訂合約的相關權利義務會持續進行，並以保障客戶權益為最高原則。接下來公司依舊會深耕在地並永續發展，融入日立後，永大將有效利用可運用技術(OT)、先進情報技術(IT)及高性能產品做為創造正向的社會、環境、經濟價值。

永大指出，接下來將引進並活用日立的強項IoT和環境科技等數位技術，進一步提高公司產品的競爭力，以及提升維修保養服務。並且希望發揮兩家公司的優勢，目標擴大在大陸、亞洲安裝的新電梯和自動手扶梯的數量，以及增加維修數量的規模，進一步提高公司獲利能力。