昇恆昌帶頭愛地球 提倡減塑節能回收再利用

明(22)日是世界地球日,全球環保意識抬頭也持續改變大眾消費行為,「永續共存」更是現今全球各國面臨的首要課題,長期關注環境議題並以實際行動守護地球的免稅業者昇恆昌,不僅從企業自身做起,同步發起一系列活動喚醒群眾意識,擴大企業影響力,邀請更多消費者一同啟動綠色生活。

國際越發重視環境永續議題,身為旅遊零售業的昇恆昌,長期投入社會企業責任,重視環境、關注環保議題,2022昇恆昌ESG元年,宣示減碳九百萬公斤,透過「減塑」、「節能」、「環保包裝」三大減碳政策與一系列活動實踐企業ESG目標,從實體賣場最大碳排放來源的水電耗能和精緻包裝材料著手改革,以更友善環境的實際行動,為地球永續共同努力。

關於「減塑」:昇恆昌旗下六個品牌的全據點餐飲服務,在2019年已改用PLA可裂解塑膠,全面減少「不可回收」與「一次性使用」的塑料容器,以紙類餐盒取代PP材質。2022年開始不主動提供一次性免洗餐具,全台11個營業據點,均加入「奉茶APP」給水站的行列,鼓勵民眾減少寶特瓶等一次性塑膠容器使用,422世界地球日更推出自備環保杯優惠鼓勵民眾響應,凡自備容器購買美式咖啡或紅茶,每杯只要20元,以環保行動,有效減少塑膠廢棄物。

關於「節能」:昇恆昌自2017年開始導入LED燈具與燈管的更換,整體節能效率高達40~50%。近幾年全面更換照明為LED燈具、加裝變頻空調及主機冰水系統,預計2022年將增設太陽能板等新興能源供應方式,將可減少所有相關營運據點電力耗能至少10%,換算可降低數百萬公斤的碳排放量。

關於「環保包裝」:昇恆昌將現行每年高達數百萬用量的購物紙袋,重新改版設計,除了採用大豆環保油墨印刷,更減少紙漿漂白及外層膠膜工序,原本的棉繩提帶也以更環保的材質取代。在紙質方面,降低紙張厚度,全面採用具FSC標章認證的再造林回收紙,有效降低環境負擔。

為鼓勵有意識的綠色消費,提倡簡單綠生活計畫,昇恆昌今年3月舉辦PROJECT ECO2活動,透過與彩妝、香氛、盥洗用品、生活物件、時尚配件等10大在地綠色品牌合作讓消費者認識更多綠色品牌,傳達從頭到腳的綠生活並沒有想像中的困難,同時昇恆昌全台門市與昇恆昌宅配網電商通路設置綠色專區,喚醒消費者有意識的實踐綠色生活,以實際行動愛地球、愛台灣,為生態永續共盡心力。

為有效提升廢棄物的回收利用比例且賦予新生命,減少對於原料的提取、運輸和加工所耗費的能源,昇恆昌內湖旗艦店今年4月設立全台北市第一座「智慧回收複合機」,與「ECOCO宜可可循環經濟」攜手合作,透過消費者主動將寶特瓶、手搖塑膠杯、鋁罐及電池等廢棄物投入自動化回收機換取購物金的模式,讓資源永續變成生活樂趣。ECOCO經過清運、回收、再製等過程,透過設計或再利用,讓資源進入循環系統,進而達到有效回收、節能減碳之目的。

元宇宙持續發燒,為開創購物新體驗,昇恆昌今年4月打造官方專屬NFT發行平台,推出宮宇宙限量系列「金虎爺(Hoo Ya)御守盲盒」廣受好評,即將於世界地球日推出以瀕臨絕種的「黑熊哥、石虎妹」設計發想的一系列 NFT,宣揚「 It Is Our Duty to Travel Green為地球永續一同努力」的理念,呼籲社會大眾一起重視瀕臨絕種台灣保育類動物,NFT 售出淨所得全數捐贈予「台灣黑熊保育協會」及「野生動物急救站」,號召元宇宙玩家加入關愛石虎及黑熊的行列。