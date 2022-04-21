去年國籍航空營收出爐！華航獲利稱霸 星宇虧逾30億

交通部民航局今公布去(2021)年國籍航空營運狀況，七家國籍航空中，有四家獲利、三家虧損，其中，又以華航獲利最多，去年獲利93.79億元居冠，星宇航空則是虧損最多，總計虧損30.18億元，從2018年5月成立迄今，更是累積虧達69.34億元。

對此，星宇航空表示，為充實營運資金，4月已完成40億元的現金增資，各項財務指標已有所改善，未來亦會主動視營運需求適時提出增資或融資計畫。

根據民航局公布的「國籍民用航空運輸業2021年營運概況」顯示，去年儘管受到疫情影響，國籍航空載客量大幅下滑，不過華航依舊靠著貨運量，拿下國籍航空獲利營收第一名，稅後淨利高達93.79億元，其次是長榮航空，去年獲利66.08億元。

此外，立榮航空去年獲利1.73億元，雖略少於2020年的1.97億元，但仍是七家國籍航空業者中，與華航一樣，連續兩年疫情期間都獲利的業者。專營離島航線的德安航空，去年則獲利73.2萬元。

至於華航旗下的華信航空，去年虧損15.65億元，台灣虎航則是虧損22.69億元。星宇航空的部分，去年總營收為7.96億元，儘管較2020年營收3.91億元，增加103.28%，不過稅後淨損30.19億元，累計虧損69.34億。

星宇航空表示，去年度雖受疫情影響，各國邊境尚未開放、旅客有限，在彈性調整營運策略下，陸續增闢剛性商旅、貨運需求航點，搶先布局亞洲重點城市，營收數字成倍數成長。

星宇航空說，基於飛航安全及整體營運品質的長遠考量，仍持續投入現金於各項基礎建設，包括興建維修棚廠及保稅大樓，以完善倉儲空間、機務庫房及地勤裝備維修區，提升維修能量及維修品質。同時，持續引進新機，累積客、貨運能，今年度A321neo機隊將全數交付完畢，並有4架A330neo，及2架A350新機陸續到位，將可望配合疫情趨緩、邊境政策解封時機，投入疫後復甦的旅運市場，快速大幅擴充營運規模。