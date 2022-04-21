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去年國籍航空營運概況出爐 星宇虧損30.1億元最多

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
2018年5月成立迄今，星宇累積虧損多達69.34億元。圖／取自星宇航空粉專
2018年5月成立迄今，星宇累積虧損多達69.34億元。圖／取自星宇航空粉專

交通部民航局今（21）日公布去(2021)年國籍航空營運狀況，去年七家國籍航空中，四家獲利、三家虧損，其中，華航（2610）以獲利93.79億元績效最佳，而星宇航空則以虧損30.18億元，虧損最多，2018年5月成立迄今，星宇累積虧損多達69.34億元。

據民航局公布的「國籍民用航空運輸業2021年營運概況」顯示，去年華航因航空貨運價量齊揚，即使客運受疫情影響仍難正常營運，全年仍以獲利93.79億元拿下國籍航空營運績效第一名，而2020年疫情爆發第一年虧損33.61億元的長榮航空（2618），去年則大翻轉獲利有66.08億元。

甫由星宇航空董事長張國煒接下的立榮航空，去年獲利1.73億元，雖略少於2020年的1.97億元，但卻是七家國籍航空，與華航一樣在兩年疫情期間都獲利的業者。

而華航集團旗下的華信航空，去年虧損15.65億元，台灣虎航（6757）去年則虧損22.69億元，兩家業者都是連續兩年受疫情衝擊導致虧損。專營離島航線的德安航空，去年則獲利73.2萬元。

至於星宇航空2021年總營收為7.96億元，較2020年的3.91億元增加一倍多，但全年虧損達30.18億元，累計虧損69.34億元。星宇航空原資本額為113.67億元，因去年累虧超過資本額的一半，故今年辦理增資作業，已於4月12日完成40億元增資，目前資本額達153.67億元。

對於去年的營運狀況，星宇航空表示，2021年度雖受疫情影響，各國邊境尚未開放、旅客有限，在彈性調整營運策略下，陸續增闢剛性商旅、貨運需求航點，搶先佈局亞洲重點城市，營收數字成倍數成長。

不過，基於飛航安全及整體營運品質之長遠考量，仍持續投入現金於各項基礎建設，包括興建維修棚廠及保稅大樓，以完善倉儲空間、機務庫房及地勤裝備維修區，提升維修能量及維修品質。同時，持續引進新機，累積客、貨運能，今年度A321neo機隊將全數交付完畢，並有四架A330neo，及兩架A350新機陸續到位，將可望配合疫情趨緩、邊境政策解封時機，投入疫後復甦的旅運市場，快速大幅擴充營運規模。

星宇航空說，為充實營運資金，星宇航空於2022年4月已完成40億元的現金增資，各項財務指標已有所改善，未來亦會主動視營運需求適時提出增資或融資計畫。

星宇航空 疫情 華航 長榮航空

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