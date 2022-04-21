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銀髮摩登大學開課！TikTok與華山基金會推樂齡必修課

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
華山基金會與人氣創作者集合銀髮摩登大學，為長輩帶來創意影音必修課。圖/TikTok提供
華山基金會與人氣創作者集合銀髮摩登大學，為長輩帶來創意影音必修課。圖/TikTok提供

樂齡學習成潮流，潮爺潮嬤們紛紛用手機滑進社群和世界互動，全球領先行動短影音平台 TikTok 宣布與以服務年長者為使命的華山基金會合作，將於 4 月 22 日（五）推出#銀髮摩登大學，由五位 TikTok 創作者推出長輩影音必修課，主題涵蓋 Vlog 入門課、手部健康操、傳授家傳好味道、長輩時尚變裝等，共同關注高齡族群的身心健康，推動跨世代的友善社群。

華山基金會社工部人瑞組組長薛淑瑛表示：「根據政府統計，去年台灣百歲人瑞數 4,738 位，創歷史新高，華山基金會於台澎金馬已經照顧超過 1,400 位人瑞，人瑞是國之大寶要敬孝。本次透過與 TikTok 的合作，以短影音展現人瑞活到老學到老的精神，傳遞超高齡社會即將來臨，邀大眾一起關懷人瑞，讓他們生活在一個敬孝愛老的環境。更藉由 TikTok 社群凝聚影響力，提高整體社會對銀髮族群的重視。」

除了華山基金會（@369huashan），專業導演貝克大叔（@director.beck）、人氣歐爸苔式韓文（@tai4_korean）、精通家常菜的大成小館（@dachengbistro）及時尚細胞超群的一五五小 Zoe（@xuzhiwen229）等知名 TikTok 創作者也加入 #銀髮摩登大學 的行列，透過潮流短影音打造長輩「必修課」，課表包含 Vlog 入門班「科技課」、手部健康操「體育課」、外語教室「語言課」，到紀錄長輩家傳拿手菜的「烹飪課」，更有時尚最前線的長輩穿搭、變裝教學。以豐富內容向潮爺潮嬤招手，一起「開心入學」。

#銀髮摩登大學 旨在鼓勵大家和家中長輩共同拍攝知識、歡樂兼具的創意影片。只要拍攝影片並加入活動標籤 #銀髮摩登大學，就可將跨世代共學的歡樂時刻分享至廣大社群。

TikTok 致力營造正向和友善的創作環境，連年推出相關安全知識活動，號召社群一起營造相互信任的創作環境。TikTok 迄今推出 #聽見我的聲音、負評請走開、我想對你說等反霸凌主題活動，並與多位知名創作者合作，號召用戶一起關注社群安全，打造溫暖且正向的創作平台。

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