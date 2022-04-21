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一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

雄獅響應世界地球日 拚省下157座台北101的寶特瓶裝水

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
透過林鐵感受阿里山不同的風貌，還能進一步減少碳足跡，達到永續旅遊的最大效益。圖╱雄獅旅遊提供
透過林鐵感受阿里山不同的風貌，還能進一步減少碳足跡，達到永續旅遊的最大效益。圖╱雄獅旅遊提供

選擇減碳旅遊，一起落實永續環保愛地球。據統計，全球碳排放有8%來自旅遊， 為促進觀光產業永續經營，雄獅旅遊（2731）已將環境、社會及治（Environmental, Social and Governance, ESG）原則納入企業決策，與供應商夥伴一同攜手合作，持續推動減碳旅遊，包括安排低碳排大眾運輸、火車、單車，自備盥洗用品等。為進一步落實減碳減塑行動，並響應「世界地球日」，將推動減用一次性商品，團體旅遊行程不再提供瓶裝水，鼓勵旅客自備環保筷和個人隨身杯，若計算雄獅旅客一年可減少的寶特瓶裝水，疊起來相當於157座台北101。

據運研所資料統計，2018 年台灣運輸部門溫室氣體排放量占總體排放量 12.4%，公路系統為主要排放源，其中小客車和機車兩項私人運輸工具占比合計達63.7%，顯見推動大眾運輸或運用低碳運具為未來發展趨勢。

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，雄獅旅遊致力推動環保永續和低碳旅遊，除了曾獲環保署環保旅遊業標章肯定，疫後更朝Regional Hub 概念掌握全台交通樞紐，並提倡長途交通多利用高鐵和台鐵，達成旅遊移動的減碳。此外，更串聯全台食、宿、遊、購、行相關業者成為綠色合作夥伴，並感謝林務局東勢林管處和新竹林管處，聯手啟動國家森林遊樂區森林生態旅遊策略聯盟，一起達到產業共好。未來不僅將規劃達人帶路倡導永續議題，也將邀請生態旅遊達人透過ESG線上講座，帶給旅客更多新穎獨特的減碳旅遊。

雄獅減碳旅遊主打「減碳移動」、「在地體驗」，以「緩慢旅遊」了解在地文化， 如搭乘阿里山林鐵穿梭在茂密的原始森林，專業導覽老師隨車解說歷史脈絡，並獨家帶領旅客登上第三觀景台俯瞰嘉南平原風光親近大自然，還能一睹山林間雲霧繚繞的萬種變化，亦或是太平山遊程，令人置身在海拔近2,000公尺的步道間欣賞天然原生檜木林蓊鬱的景象，並漫步在見晴懷古步道體驗令人嘆為觀止的翻騰雲海，無不令人身心留下難忘的療癒印象。另外，在新竹林管處合作下，於5月開始期間限定推出內洞以及滿月圓兩大森林遊樂區行程，不僅讓民眾能輕鬆透過雙腳走入環山步道，感受原始森林的豐富生態，選擇滿月圓行程還能獲得在地特色美食伴手禮。

此外，為了讓民眾有更多元的減碳旅遊選擇，雄獅也推出高鐵搭配火車暢玩宜蘭傳藝、遊冬山河，當晚入住獲得金級環保標章的礁溪老爺二日行程。也有銀級環保標章的花蓮翰品酒店，以及台中市低碳旅館第一名環保旅店的葉綠宿旅館-逢甲館，供民眾做不同出遊搭配。

太平山見晴懷古步道，因位處山林間，時而雲彩繚繞轉為撥雲見日，成為許多遊客必訪景點。圖╱雄獅旅遊提供
太平山見晴懷古步道，因位處山林間，時而雲彩繚繞轉為撥雲見日，成為許多遊客必訪景點。圖╱雄獅旅遊提供

環保 減碳 雄獅

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