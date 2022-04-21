房價續高！台北市扣關每坪百萬只差一步 新竹季漲一成

據住展雜誌統計，北台灣今年Q1新建案房價持續走強，各縣市全面上漲，尤以新竹地區單季大漲11％最為兇猛；北台灣六個縣市Q1房價平均年漲幅約12.1％，比去年Q4約8.7％明顯擴大。

住展雜誌研發長何世昌表示，因營造成本持續上揚、通膨，及供需失衡等因素影響下，房市多頭趨勢不變，不過假如央行祭出特定地區選擇性信用管制，漲幅較大的桃竹地區可能會遭列入，打房風險仍舊存在。

台北市今年Q1新建案房價來到每坪97.3萬元，較去年Q4上漲2.2萬元、季漲幅約2.3％，已連續九季上漲，距每坪百萬元大關更進一步；若與去年同期相比，則每坪上漲7.1萬元、年漲幅約7.9％。

台北市新建案今年Q1轉為多數上揚形態，無論是蛋黃區如信義、大安、中山，或蛋白區如士林、內湖、南港、大同等地，新建案售價均往上調漲；不只是新建案成交頻創天價，就連舊建案也普遍漲價。

新北市今年Q1新建案房價約每坪43.7萬元，比上一季增加1萬元、季增幅約2.3％，連續九季上漲；若與去年同期比較，則近一年來每坪房價增加3.8萬元、年增幅約9.3％。

桃園Q1新建案房價續漲至每坪28.7萬元，單季上漲1.2萬元、季增幅約4.4％，續創歷史新高；近一年來，桃園房價每坪增加4.1萬元，年漲幅擴大至16.7％。Q1漲幅較明顯的區域，如中壢、平鎮、龜山、八德、觀音、蘆竹等地。

桃園漲幅已經相當可觀，但新竹卻更令人咋舌。新竹Q1新建案房價躍增至每坪30.2萬元，較上一季大漲3萬元、季漲幅高達11％；近一年來，新竹房價每坪暴漲6.5萬元、年漲幅約27.4％。從今年起，新竹整體房價水準正式超越桃園，成為北台灣第三貴的地區。

何世昌認為，新竹今年Q1新建案供給量急縮，導致供需失衡更加惡化，讓房價持續暴漲；舊房子加上裝修費後可能比新房子還貴，於是消費者去搶買新建案，但新建案又缺貨，讓價格漲勢一發不可收拾。

何世昌認為，對新竹購屋族而言，「人兩腳、錢四腳、厝八腳」，不只菁華區房價暴漲，連偏鄉芎林、竹東、新埔等地，都有建案開價飆上4字頭，已非外人可以想像，且營造成本續高、缺工問題未解，再加上通膨、房地合一鎖住龐大供給量，這波多頭漲勢恐怕還沒到盡頭。