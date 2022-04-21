新竹新建案房價漲勢嚇死人 年暴漲近三成、超車桃園

據住展雜誌統計，北台灣今年首季新建案房價持續走強，各縣市全面上漲，尤以新竹地區單季大漲11％最為兇猛；北台灣六個縣市及地區，首季房價平均年漲幅約12.1％，比去年第4季約8.7％明顯擴大。

新竹今年首季新建案供給量急縮的緣故，導致供需失衡更加惡化，以致於房價持續暴漲。新竹首季新建案房價躍增至30.2萬元／坪，較上一季大漲3萬元／坪、季漲幅高達11％；近一年來，新竹房價暴漲6.5萬元／坪、年漲幅約27.4％。從今年起，新竹整體房價水準正式超越桃園，成為北台灣第三貴的地區。

台北市今年首季新建案房價來到97.3萬元／坪，較去年第4季上漲2.2萬元／坪、季漲幅約2.3％，已連續九季上漲、且連三季締造新高紀錄，距每坪百萬元大關更進一步；若與去年同期相比，則上漲7.1萬元／坪、年漲幅約7.9％。

新北市今年首季新建案房價約43.7萬元／坪，比上一季增加1萬元／坪、季增幅約2.3％，連續九季上漲，且連兩季刷新史上新高；若與去年同期比較，則近一年來房價增加3.8萬元／坪、年增幅約9.3％。

桃園首季新建案房價續漲至28.7萬元／坪，單季上漲1.2萬元／坪、季增幅約4.4％，續創歷史新高；近一年來，桃園房價增加4.1萬元／坪，年漲幅擴大至16.7％。首季漲幅較明顯的區域，如中壢、平鎮、龜山、八德、觀音、蘆竹等地。

住展雜誌研發長何世昌表示，因營造成本持續上揚、通膨因素，以及供需失衡等因素影響之下，房市多頭趨勢依然不變。不過，假如央行祭出特定地區選擇性信用管制，漲幅較大的桃竹地區可能會遭列入，打房風險仍舊存在。