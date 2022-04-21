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高雄第97期重劃區今動土 未來房價恐不輸左營

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
位在高雄路竹區的第97期市地重劃區，原本是閒置土地，歷時10年整合完成地主，今日動工。記者王昭月／攝影
位在高雄路竹區的第97期市地重劃區，原本是閒置土地，歷時10年整合完成地主，今日動工。記者王昭月／攝影

北高雄S科技廊帶漸成形，不少國際大廠陸續進駐投雄，預計未來5年內可新增4萬5千個就業機會，因應企業安家需求，高雄市政府陸續進行都市計畫通盤檢討，並進行土地解編，其中歷時10年完成整合的第97期市地重劃區今天動土，是路竹區第一個市地重劃案，建商看好發展，預估將來大樓產品每坪開價有機會站上3字頭，不輸開發熱絡的左營區。

高雄97期重畫區鄰近南科路竹園園區、路竹區公所及路竹地政事務所，附近有台一縱貫線、未來有捷運岡山路竹延伸線，交通便利，發展可期。地政局長陳冠福表示，這處重劃區總面積3.45公頃，其文（中）用地道路用地等公共設施用地約1.18公頃，住宅區2.27公頃，重劃後可改善現行凌亂環境，且將新闢4條計畫道路，土地方整臨路，生活機能良好，勢能發展成路竹地區新核心，帶動地方發展。

地政局表示，第97期重劃區原為閒置土地，內有一處荒廢壘球場，區內地勢低，歷經10年才整合完100多名地主完成重劃，現地需填土整地，原文教用地規畫解編為住宅用地及道路用地，有助南商S科技廊帶推動，由於屬易淹水區，也評估增設一座滯洪池，解決淹水問題。

97期重劃區今天動土，副市長林欽榮欣喜表示，市府積極籌畫「捷運岡山路竹延伸線、沿線都市及非都市土地再發展策略」藍圖，不少國際大廠已陸續進駐路科、橋科投資，預估未來5年至少新增4萬5千個就業機會，市府擬妥安家計畫，釋出安家住宅興建基地，公辦市地開發扮演重要角色，已完工的岡山87期重劃區，路竹97期重劃區，今年9月開工的岡山102期重畫區，都是安家計畫一環。

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷說，整個北高雄包括橋頭、楠梓、岡山、路竹沿線，未來會有很大的住宅需求，許多非都市計畫土地仍待開發，市府將來通盤檢討重點會放在這裡，S科技廊帶再吸聚衛星工廠產業鏈後，包括工業及住宅需求可能仍是不足，未來大樓開價估計不會輸結左營。

高市不動產代銷經紀商業同業公會理事長謝哲耀也表示，路竹終於有第一案市地重劃，具指標意義，但開發面積仍嫌不足，目前路科還有一半廠房在興建中，至少還有2、3萬產業人口進駐，去年路科鄰近的湖內區，大樓推案每坪都賣到16、7萬，今年已賣到21萬至22萬，廠商陸續進駐，拉高需求後，每坪房價應還有3至5萬的上揚的空間。

位在高雄路竹區的第97期市地重劃區，原本是閒置土地，歷時10年整合完成地主，今日動工後，預計成為帶動北高雄發展的觸媒劑。記者王昭月／翻攝
位在高雄路竹區的第97期市地重劃區，原本是閒置土地，歷時10年整合完成地主，今日動工後，預計成為帶動北高雄發展的觸媒劑。記者王昭月／翻攝
高雄市副市長林欽榮今早主持高雄第97期重劃區動土， 指未來北高雄S科技廊帶將有4.5萬企業安家需求，市府會再就非都市土地進行通盤檢討。記者王昭月／攝 影
高雄市副市長林欽榮今早主持高雄第97期重劃區動土， 指未來北高雄S科技廊帶將有4.5萬企業安家需求，市府會再就非都市土地進行通盤檢討。記者王昭月／攝 影

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