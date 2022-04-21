台中草悟道綠園道首席雙塔地標「忠泰老佛爺」風光上樑

總銷逾百億的「忠泰老佛爺」完成上樑，忠泰集團副董事長洪調進表示，此案為時尚傳奇卡爾・拉格斐(Karl Lagerfeld)在全球唯一的訂製精品宅，眾所矚目，但一開工就遇上工料雙漲，所幸合作夥伴全力配合，才能讓工程進度順利。

而地主領航集團董事長李泰宏，則期待明年春天順利交屋，讓台中科博館特區有全新亮點。

「忠泰老佛爺」位於草悟道與台灣大道首排，李泰宏說，這筆土地在2009年買進第一筆土地，經過六年，1,930坪珍貴角地整合完成，一推出便深受許多層峰客群、品味人士青睞，成為國際化隱富聚落，「我相信這不只是台灣大道的地標，更是台中最具代表性的藝術建築。」

草悟道特區素有「台中綠肺」美譽，因為享有成熟商圈機能，各家豪宅品牌相繼競逐，土地相對難取得；加上4萬坪科博森林、3.6公里草悟道綠帶，被視為是台中市最驕傲、最具價值的藝術綠帶。

北部豪宅推手忠泰建設看準基地珍稀性及未來價值，將頂尖國際時尚、新穎設計風格帶入台中，標榜讓每一座忠泰建築，都是唯一的收藏。

洪調進表示，許多國際品牌看見草悟道未來的潛能，隨著PARK2草悟廣場盛大開幕，頂級洲際酒店即將完工，未來忠泰集團更將引進譽有世界20大最美書店的蔦屋書店(Tsutaya Bookstore)，以及新興藝文聚落「明日園區」，讓地段價值再次躍升。

他強調，草悟道已然成為城市豐富生活的縮影，除了磁吸剛性需求隱富客群，也讓國際企業主也搶著回家置產。

尤其，巴黎時尚大帝-卡爾・拉格斐擔任「忠泰老佛爺」設計總監，將巴黎精品時尚與優雅美學，以高級訂製(HauteCouture)的精神，結合獨特藝術語彙，創造宛若置身美術館的生活場域。

此案矗立台灣大道與草悟道口黃金角地，34層凌空視野，森林綠海與繁華燈火盡收眼底。過馬路散步繁華的鬧區，回家卻沒有塵囂的喧鬧，自在生活品味更勝七期，堪稱草悟道上最適合自住的奢華地標。

洪調進指出，忠泰建設創立至今35週年，自2000年開始積極與國際頂尖建築師、設計師、藝術家合作，至今已逾百位大師，致力同步國際潮流，發掘最前衛的設計風格帶入台灣。

除了在外觀上力求獨特與創新，忠泰團隊更定期遠赴日本進修，自1991年起與中鹿營造合作，先後導入「HDS 制震系統」與「新日鐵制震系統」等日系精工，為台灣豪宅立下嶄新標的，打造每一座經典建築。

此次除了邀請卡爾・拉格斐，還有英國諾丁漢地景藝術家Wolfgang Buttress，以鄰近的科博館、美術館為創作靈感，結合科學、美學語彙，打造大型互動式藝術裝置。

在景觀設計上，則聘請日本皇室庭園御用景觀設計師三谷康彥，依據基地周邊生態創造專屬「忠泰老佛爺」的森林盛景，讓擁有無價綠海的生活更添優雅藝術氛圍。