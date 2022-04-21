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疫情沒完沒了 知名景觀餐廳「花岩山林」3.5億求售
疫情沒完沒了，餐飲業備受煎熬。新北市知名景觀花園餐廳「花岩山林」，近日透過房仲，在591房屋交易網刊求售，土地坪數約3384坪，開價3.5億元。房仲業表示，疫情持續擴大，加上總價不低，短期內可能不容易找到買主。
花岩山林位於三峽有木里，在北部具有相當知名度，此餐廳有山林、流水、繁花等美景，除了餐廳，還有會議室、民宿，疫情爆發之前，生意相當不錯，周末多有上千名遊客到訪，但疫情發生後，生意大不如昔。
根據591房屋交易網，此餐廳以「三峽休閒景觀農場民宿」標題求售，廣告上說明餐廳主建物約116坪，土地坪數約3384坪，為兩層建築，屋齡約18年，含有民宿執照，餐廳經營權，生財器具等，開價3.5億元。
廣告表示，園主因規畫退休釋出，不過在地業者表示，近二年疫情衝擊生意，加上老闆自己有了年紀，萌生退休打算，才會委託求售。
大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，該民宿有天然美景，具特殊性，且知名度高，是市場上難得的物件。三峽在交通上往返大台北地區也近，在觀光產業未受衝擊前，這樣的觀光景點人潮踴躍，若要轉手，應有不少人會考慮接手。
但近幾年疫情衝擊，來客數大受影響，雖然疫情緩和後，國旅看似蓬勃發展，但普遍偏好宜花東、中南部及離島地區，北北桃的景點要能吸引人潮，除了天然景觀外，往往需要有不同的亮點，才能在高度競爭的國內旅遊業中脫穎而出，且大面積的園區環境必須有固定人力維護修繕，成本不低，以園主要價，頗為考驗市場接受度。
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