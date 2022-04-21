竹北房價漲翻天GG工程師也看不下去 建商、仲介這樣說

新竹縣竹北房價高漲屢遭民眾批評縣府無作為，就連竹科台積電工程師都看不下去，向縣府陳情，指維持合理的房地產價格是竹北吸引外來人口的重要關鍵，但現在房價直逼新北，對都市發展絕非好事。縣府日前舉辦「不動產交易安全座談會」，除了強調縣府並非無作為，建商、仲介代表也大吐苦水。

「原物料漲價，房價就可以漲那麼高？」「投資客建商代銷公司蓄意炒作，孩子都已經變成可憐的下一代」縣府坦言，近期縣長室、地政處、消保官辦公室頻頻接到民眾投訴，反映竹北的房價漲太兇，但也說明房價管制絕非單憑地方政府一己之力便能處理解決。

消保官靳邦忠舉出，縣府從2020年底追查漏夜排隊，禁止紅單買賣、嚴整不實銷售行為，並積極配合中央展開聯合稽查行動，縣長楊文科率先實施囤房稅、開出國內首張違規操作紅單行政處分書，皆展示縣府維護消費者正常交易秩序的決心，而中央更以竹北地區的房市亂象，提出多項房市穩定方案的改革措施，對於居住正義已極盡所能予以維護。

「房子是業者在蓋，錢也是業者在賺，可是民怨都指責縣府不處理」，消保官表示，面對這樣的批評，要求出席業者能夠對此提出具體適當説明，以作為回覆消費者的依據。

出席的建築開發公會理事長楊勝翔說明，兩三年前以低價預售的房屋，現在原物料成本漲翻天一樣要蓋給消費者，事實上建商獲利有限，真正賺錢的是投資客。尤其2、3 年前蓋一棟地下3層地上14層的大樓成本約一坪8萬5，現在都要漲到14萬，原物料漲包含人事成本也都漲，政府的國民年金、勞健保費也都在漲，他也不能明白「百業都漲，為什麼只有建築業不能漲，要建商吸收成本。」

楊勝翔還提到，建商跟供貨商簽訂形式上的合約，都是「僅供參考」隨時能斷貨，想要貨就只能加價買，「中央政府希望業者賠錢來賣嗎？自由市場不是這樣運作的。」特別是竹北土地供給有限，市場上只要有土地推出，猶豫一天，別人就加價買走了 ，所以他認為中央主管機關應該正視重劃土地的供給才對。

不動產仲介同業公會理事長鄭煒騰會後向消保官抱怨，房價高漲的結果對於仲介業苦不堪言。屋（地）主隨意坐地起價，6米巷弄6年的新成屋每坪開價就是5、60萬，40幾萬買的預售屋一簽完約，隔天就來委託銷售，竟然喊到7、80萬，接也不是不接也不是，最後只能請他另請高明。

他直言當下屋（地）主「哄抬價格，自我膨脹過頭了」、「現在是賣方高興，買方難過的市場」簽了約之後賣方隔天馬上反悔，隨意解除委託，也有買方下要約但賣方反悔不賣，除了做白工也許還要打官司，這樣的房地產市場亂象以他從事仲介業這麼多年，從沒見過。

對於短短一年3個月，從每坪2、30萬元漲到4、50萬元呈現倍數成長的房價，消保官靳邦忠強調，縣府現行法規下「尊重自由市場的交易機制」，但對於不透明的人為炒作，提醒業者，中央已修正「平均地權條例」。

靳邦忠說明，修正內容包含針對營造完（熱）銷假象，趁機哄抬價格；散佈不實銷售價格、銷售量，引發房價上漲恐慌或搶購潮；或利用網路群組銷售揪團炒房，意圖投機壟斷、影響交易秩序及自住者購屋機會者；或是加價換約轉售哄抬牟利，墊高房價，都將按戶（棟、筆）處以100萬至5000萬元罰鍰並得限期改善，屆期未改正，按次處罰 。