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京祐建設從單元二雅正豪墅系列 首度進軍14期小豪宅

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
最新完工落成的「京祐雅正二期」豪墅案，訴求莊園式生活風格。記者宋健生/攝影
最新完工落成的「京祐雅正二期」豪墅案，訴求莊園式生活風格。記者宋健生/攝影

近幾年集中在單元二豪墅聚落推案的京祐建設，看好14期重劃區房市，今(20)日宣布將在14期洲際段，推出公司成立20年來首件大樓住宅案「雅正Young」，預計5月中正式公開，每坪單價將站上5字頭。

京祐建設於2016年開始進軍單元二豪墅聚落，陸續推出「雅正」系列豪墅，訴求低調深具品味的大戶質感，備受高端資產家族肯定。

像最新完工落成的「京祐雅正二期」，20戶電梯別墅，每戶總價3,700萬至4,800萬元，短短一個半月就賣完。此案位於單元二公益路旁，正臨綠園道，訴求莊園式生活風格，並在營建市場缺工缺料、物料上漲聲中，如期完工。

京祐建設董事長謝道明強調，京祐素來以高品質的豪墅聞名業界，不拚速度、不急推案，堅持「與時俱進、恆久思維的精緻工藝」，強調好的建築必須要嚴肅對待，以虔敬如朝聖般用心，打造出建築的重量。

京祐建設總經理許詠傑不諱言，京祐進軍14期房市，主要看好其未來發展、生活機能，以及低密度、高綠化的宜居性。

京祐去年底在14期敦和段敦化路、龍德路口推出的「京祐雅正五期」，規劃12戶電梯豪墅，每戶建坪100至110坪，總價4,800萬至6,000萬元，總銷約6億元，進場一個月即迅速完銷。

今年第2季最受關注的，是位於洲際段豐德一街上的「雅正Young」大樓住宅案。此案鎖定高端資產族為家庭新世代成員置產的需求，以及家庭少子化趨勢，規劃出精緻小豪宅產品。

許詠傑說，「雅正Young」在645坪基地上規劃地上10樓、地下二層大樓建築，除了系出京祐豪墅價值，並以14期較少見的27至35坪、2房及3房規劃，共52戶住家，與市場形成區隔。

有別於以往作品都是以4,000萬元以上豪墅為主力，京祐此次特別選擇大台中最受矚目的新興區核心，擁有公園綠地、完整學區與生活機能條件的區塊，推出首件大樓住宅案，在市場也引起高度矚目。

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