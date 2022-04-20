國建攜台灣三井 鳳山LaLaport購物中心拚2026年開幕

國泰建設（2501）與台灣三井不動產台日兩強，除先前飯店與住宅合作外，近期更跨足商業設施合作。預計國泰建設與台灣三井不動產在住宅開發將成為台灣不動產業界最具影響力之策略聯盟，更展現雙方彼此合作將持續深化的決心。

國泰建設指出，本次由台灣三井不動產釋出三雄鳳山啦啦寶都(股)公司股份予國泰建設，為台日雙強策略聯盟首次跨足商業設施的共同合資案，期待以此案為商業設施合資案之起點，共同創造雙贏，未來雙方也將積極開發複合式不動產，期望帶給消費者在飯店、住宅、商場產品有更佳的體驗!

國泰建設於3月15日重訊公告向台灣三井不動產(股)公司購買三雄鳳山啦啦寶都(股)公司股權並參與後續增資認股案，預計持股30%，並已於3月29日與台灣三井不動產簽訂三雄鳳山啦啦寶都(股)公司商業設施合資事業契約書，將共同投資Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄(暫稱)，打造南臺灣純日系休閒購物中心，預計2026年開幕。

三井不動產集團擅長商場開發與經營，引入獨特日系時尚品牌及餐飲，打造舒適購物體驗，商場經營實力厚實；自2016年起，三井不動產集團在台灣目前已開幕三處outlet mall據點，Mitsui Shopping Park LaLaport高雄(暫稱)為三井不動產集團在台灣的第七個商業設施開發案，商場拓點速度驚人，也顯示台灣民眾喜愛日系商場提供之購物體驗。

回顧先前國泰建設與台灣三井不動產合作，結緣於2018年「敦北飯店大樓」都更案，雙方因開發理念相近，進一步擴大合作事業。自2020年起，國泰建設與台灣三井不動產合資進行住宅開發案，目前已有台南UNi PARK、新北中和與三重三案合作，雙方從土地選址、產品規劃到銷售階段，運用彼此深厚的產品規劃實力與經驗，在建築規劃、公設設計、建材選材、收納空間等實質導入日系設計，搭配國泰建設豐富的住宅開發經驗，帶給台灣消費者更優質的生活居住體驗。2021年雙方聯手推出台南UNi PARK更創下當地佳績。

繼台南首合作案成功的信心加持，國泰建設與台灣三井不動產持續在住宅開發領域深耕合作，預計最快在下半年推出中和案，本案基地緊鄰捷運環狀線中原站，基地約5,500坪，為新北少見的大街廓開發，生活機能與交通均十分便利，將規劃兩期分期推出。