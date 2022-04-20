免運+特價 PChome Thai直送服務開站首月銷售翻十倍

PChome網路家庭（8044）旗下PChome Thai上月宣布泰國購物直送服務正式登台，為消費者引進眾多泰國優質商品，加上業界最低免空運費門檻、台幣計價零匯損、價金含關稅等服務優勢，滿足消費者多元購物需求，讓PChome Thai泰國購物成為台灣用戶購買泰國商品的首選。PChome Thai泰國購物指出，開站首月對比去年11月試營運期間，整體訂單量狂飆10倍以上，展現強勁的消費買氣。

PChome Thai進一步分析，會員男女比例約為4：6，年齡層集中25-44歲，為熱衷於旅遊、購物、美食烹飪與美妝保養的消費客群。進一步分析近幾個月的銷售數據，「手標牌泰式奶茶」穩坐熱銷冠軍寶座，銷售數量月月翻倍成長，開站首月旋即銷售數千包；1元商品周周引發搶購潮，當中又以「蛇牌爽身粉」、「手標牌紅茶」、「興太太手工皂」最受到粉絲喜愛。銷售黑馬包括Carnation三花煉乳、Scotch士國牌的經典皇家金絲即食燕窩禮盒，廣受消費者青睞。台灣消費者都很熟悉的泰國國民美妝品牌Mistine、超平價BKK Original包款，以及曼谷必吃美食米其林一星的藍象Blue Elephant料理包也都買氣爆棚。

特別值得觀察的是，近年來泰國設計及創意在亞洲強勢竄起，百貨零售巨頭Siam Piwat集團旗下三大設計品牌ICONCRAFT、 Absolute Siam 和Ecotopia，自開站以來即迅速累積高度關注度，包含木質家飾、香水及香氛、設計包袋等獨特文創品，都相當吸引年輕族群的眼球。