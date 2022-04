聯亞生技：助抗疫減災 可善用UB-612新冠疫苗

國內疫情持續升溫,聯亞生技今(20)日表示,因應全球新冠疫情急需,聯亞生技整合集團能量投入UB-612新冠疫苗開發,但是新的變異病毒導致疫情不斷高潮跌起,目前市面上的疫苗的保護力已遠不足以對抗。經科學界深入研究後,逐漸正視T細胞免疫對防止重症、免疫持久性(duration of immunity)及短期內成功防控疫情之重要性,凸顯聯亞UB-612疫苗B+T細胞全方位免疫設計之優勢。

聯亞UB-612新冠疫苗臨床第一、二期與加強針延伸試驗提供的多項免疫科學數據,以「A Multitope SARS-COV-2 Vaccine Provides Long-lasting B cell and T Cell Immunity against Delta and Omicron Variants」為題之原創論文,榮獲2020年影響指數為14.808的《臨床研究期刊》(Journal of Clinical Investigation, JCI)之刊登,肯定聯亞UB-612臨床實證獨特之疫苗功效與優異的安全表現。臨床試驗二期及追加劑試驗安全性及免疫原性等數據,曾於今年3月7日重新遞交食藥署申請緊急使用授權(EUA)審查。此外,UB-612新冠疫苗在台灣執行之臨床試驗數據,已獲美國食品藥物管理局(FDA)認同,並核准執行臨床三期試驗。

聯亞生技表示,UB-612在免疫T細胞抗原的精準設計,是精選變異病毒的相同胺基酸序列保守的基礎結構部分(amino acid basic conserved regions),因此並不會隨病毒株變異致免疫力無法抵擋,具有防護目前甚至未來各種新冠變異病毒株感染產生重症之潛力,實已具抗新冠肺炎疫苗的廣泛圍堵特性。在全球目前處於Omicron變異病毒甚至其亞型BA.1、BA.2、BA.3強力肆虐的情況下,UB-612所具備的高潛力之廣泛圍堵特性除恰恰呼應了世衛組織(WHO)之聲明「目前世界急需可以引發更廣泛、持久且高強度免疫反應的疫苗加入全球防疫行列」,更獲「流行病預防創新聯盟」(CEPI)國際組織的認同贊助臨床試驗。

UB-612透過臨床試驗證實為全球公認最安全的疫苗之一,將可提高年長者及青少年之接種意願,有助於疫情控制,進而降低縣市首長因重症醫療資源不足之憂慮。此外,UB-612除了具備安全、有效、廣泛圍堵之特性外,其免疫記憶效果更可降低疫苗施打頻率。

新冠病毒變異速度超乎預期,為解決當前變異株病毒肆虐的問題,下一代疫苗設計已成為當前全球專家關注之重點,急需涵蓋除靶點於S蛋白以外的疫苗,以加強T細胞免疫反應。另一方面,美國FDA因應未來的變異株,希望於今年6月之前決定是否要改變疫苗設計,並擬定未來使用追加劑的策略,期待下一代的疫苗能對付新冠病毒多種變異株。

隨疫情延燒與科學實證累積,美國FDA及CEPI等國際組織認可UB-612臨床一、二期及其延伸試驗數據,以明確堅實的免疫學理論為基礎,逐步展示此疫苗之前瞻性。聯亞生技曾多次提送政府建言,包括將T細胞免疫反應納入我國COVID-19疫苗EUA審查標準、EUA審查基準應隨國際新冠肺炎疫情滾動式調整等,期待能及早獲得正面回應,實質為貢獻社會善盡專業心力。