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買T-Shirt送NFT？ 新創潮牌「FORESTABLE」為碳中和盡力

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
林哲謙表示，「FORESTABLE」是以永續、自然、環保、綠色理念為出發點，但不會只用單一面向呈現，只要可以合作把這些理念傳遞出去，任何方式他們都願意嘗試，可以說他們就是一個打造綠色創意的台灣在地設計品牌。情境示意圖。圖／Ingimage
林哲謙表示，「FORESTABLE」是以永續、自然、環保、綠色理念為出發點，但不會只用單一面向呈現，只要可以合作把這些理念傳遞出去，任何方式他們都願意嘗試，可以說他們就是一個打造綠色創意的台灣在地設計品牌。情境示意圖。圖／Ingimage

ESG、NFT、永續，這幾個字如何可以一起連結？三月中旬，台灣出現一個綠色新品牌「FORESTABLE」，消費者只要購買FORESTABLE的313 Collection服飾，就能獲得相當於25公斤碳排放量碳權NFT，巧妙的將「ESG、NFT、永續」一起連結。但服飾只是「FORESTABLE」推出的第一個產品，未來這個品牌還會與台灣地方創生團體結合，推出更多商品，既為環保永續盡一份心力，也讓更多台灣好的商品被看見。

「FORESTABLE」創辦人之一林哲謙今年才卅出頭，原本在奧美廣告工作，但愛好潮流文化的心，始終存在創造屬於自己品牌的夢想。去年十月決定辭去工作，專心實現自己的夢想。經過幾個月與合夥人許元康籌畫，決定以綠色永續理念為核心，創立一個具有綠色創意的台灣在地設計品牌，於是成立「FORESTABLE」。

3月13日思偉達創新科技（STARBIT）旗下亞洲首座區塊鏈數位資產發行及交換平台「Jcard這咖」，宣布與台灣新創品牌「FORESTABLE」合作，上架首個ESG項目NFT「FORESTABLE 313 Collection」，推出第一個服裝系列。

林哲謙說，他跟合夥人都是喜歡潮流文化的年輕人，雖然很想實踐綠色永續，但也理解人的生活習慣很難被調整，某些程度要傳遞一個訊息，希望生活小小的改變，讓世界好一點，但人不是聖人，天冷會想開冷氣，下雨想開車，不太可能成為環保甘地，只要不浪費或選一個有綠色意念，就可以用一個小小的改變，創造大大的價值，因此最後選擇以服務為載體。

他說，第一件商品先用衣服為宅體，因為每件棉質T恤會製造15公斤碳排放，因此公司向第三方國際組織購買碳權，只要消費者購買一件T恤，每件都會分配25公斤碳權，消費者等於同時買到一個實體商品跟NFT數位資產。實際做法則是消費者只要購買FORESTABLE的313 Collection服飾，就可用手機掃瞄服飾標籤連結網站兌換NFT，不但可以以更低的門檻進入NFT領域，更可以為碳中和盡一份心力。

林哲謙表示，FORESTABLE 313 Collection將在4/22結束預購活動，接下來將與創生夥伴「木酢達人」合作開發天然木酢液洗沐組及露營專用的無害洗碗精。另外FORESTABLE也想以台灣土地認同為主題，舉辦一場攝影展活動，另外年底舉辦一場以永續、綠色的角度出發的露營派對。

林哲謙表示，「FORESTABLE」是以永續、自然、環保、綠色理念為出發點，但不會只用單一面向呈現，只要可以合作把這些理念傳遞出去，任何方式他們都願意嘗試，可以說他們就是一個打造綠色創意的台灣在地設計品牌。

NFT 環保 ESG

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