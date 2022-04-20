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雄獅董事長王文傑：疫後台灣可發展為觀光島

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

如何在疫後重建觀光盛況、發展在地特色、提升國際能見度，將是觀光旅宿業的大課題。雄獅集團董事長王文傑表示，台北在全球觀光具重要地位，並認為，台灣在成為科技島後，應掌握國際大契機，進一步成為強大的觀光島。

王文傑也說，鎖定全台交通樞紐，於南港、板橋、新烏日及新左營推出「新型態四代店」，並透過雄獅自有車隊先行、結合全台各地的大中小型車隊，與地方政府串接觀光產業資源，並加速驅動智慧觀光，擴大場域影響力及服務能量。

王文傑也說，台北是世界知名的城市之一，其中具有80年歷史、富有文化能量的松山文創園區，不僅是所有台北人的跨世代記憶，更是全球旅客來到台北時的必遊景點，雄獅希望能傾力支持，提升它在台北的國際品牌地位。

對於疫後飯店轉型，晶華酒店集團董事長潘思亮表示，自2020年初疫情爆發邊境封鎖，85%的國際住客進不來，但積極進行品牌轉型與分眾行銷，以「城市度假型酒店」的定位出發、推出結合吃喝玩樂買學的「郵輪式度假體驗」住房專案，以及「晶華美食到你家Take Regent Home」電商平台，成為全世界飯店產業的創新典範。

潘思亮，台北的魅力無限，對於國際觀光客來說更是「The Hidden Secret of Asia」，台北若想成為國際觀光都市、吸引旅客多停留一晚，首要便是營造「English Friendly」英語友善環境，加強英語介面行銷城市，輔以英語社群媒體的力量創造議題。

觀光 雄獅 疫情

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