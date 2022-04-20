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股票套牢碰巧領紀念品睡公園超實用 網笑「金融皂」洗澡、「鋼鐵匙」吃泡麵

聯合新聞網 / 綜合報導
小股東領股東會紀念品。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影
小股東領股東會紀念品。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影

股東會旺季將屆，股民關注各家股東會紀念品，但4月以來台股疲弱，大盤落了476.71點，部分個股跌幅不小，慘被套牢的苦主們開始自嘲，要怎麼利用紀念品「睡公園」。

苦主們在PTT紛紛表示，殖利率愈來愈高了，「永豐金還發肥皂，剛好可以去公廁洗澡」、「吃著友達的米」、「拿著聯電的角落生物袋子，裝著開發金的碗跟中鋼的湯匙，然後帶著台泥的保溫杯，今年去公園睡的裝備又更齊全了」。

網友哀號，「這配備我都快哭了」、「股東笑中帶淚」、「紀念品我不要了！把錢還我」，還有人說「（聯電）從60跌下來，可以買一千份紀念品」。

投資達人「權證小哥」昨（19）日也在臉書轉傳群組訊息，友人「笑著笑著就哭了」，讓大家又忍不住接龍「發毛巾的可以擦乾身體，最後還有發五十元便利商店商品卡可以吃飯」、「正隆的衛生紙可以鋪地」、「如何一句話證明你很有錢？ 我用中鋼的湯匙吃飯」，網友笑說「原來發的都是街友裝備」。

分析師陳相州也於粉專「股添樂 股市新觀點」打趣說「在這個寒冷的行情下，送出這對吃泡麵的好夥伴，中鋼那藏不住的貼心，令股民感到溫暖」，點出中鋼18日紀念品亮相，當天直接吃了一根大黑K棒，「股價不太領情，今天出現一個多月以來最大跌幅，湧現紀念品賣壓」，與去年發布「熊愛台灣」工具組時，盤中逼近漲停價，形成極大對比。

PTT 股東會紀念品

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