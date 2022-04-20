各國漸開放國境 觀光業者：台灣要做好搶國際客準備

疫情逐漸傾向輕症化，各國逐漸開放國境，台灣如何成為國際旅客在疫後旅遊的首選，將是觀光旅宿業的大課題。欣傳媒今（20）日於誠品生活松菸店表演廳舉辦「觀光首都 台北世界好」論壇，與會者認為，台灣有好的資源，也作了兩年多的準備，加上過去兩年國際能見度高，應可很快迎接國際旅客來台。

出席論壇的雄獅集團（2731）董事長王文傑表示，為提升台灣國際能見度，並深化國旅體驗，疫情以來他親自率領公司一級主管，進行包括離島超過45趟次的全台走透透考察，藉此重新審視台灣這片土地資源，疫情讓他發現，台灣的資源比他過去想的豐富許多，甚至，將改變雄獅在疫情結束之後的營運模式。

他說，雄獅同時鎖定全台交通樞紐，於南港、板橋、新烏日及新左營推出「新型態四代店」，並透過雄獅自有車隊先行、結合全台各地的大中小型車隊，與地方政府串接觀光產業資源，並加速驅動智慧觀光，擴大場域影響力及服務能量。

王文傑指出，台北是世界知名的城市之一，其中具有80年歷史、富有文化能量的松山文創園區，不僅是所有台北人的跨世代記憶，更是全球旅客來到台北時的必遊景點，雄獅希望能傾力支持，提升它在台北的國際品牌地位。

談到疫後飯店轉型，晶華酒店集團（2707）董事長潘思亮表示，自2020年初疫情爆發邊境封鎖，85%的國際住客進不來，台北晶華酒店營運面臨史無前例的衝擊，不過在全體員工同心協力下積極進行品牌轉型與分眾行銷，以「城市度假型酒店」的定位出發、推出結合吃喝玩樂買學的「郵輪式度假體驗」住房專案，以及「晶華美食到你家Take Regent Home」電商平台，銷售集團各酒店餐廳的招牌餐點外帶、常溫與冷凍美食禮盒、沐蘭SPA自有產品等，更經常於平台上舉辦購物節、快閃優惠、星級主廚客座…活動創造市場話題，同時加深消費者印象，成為全世界飯店產業的創新典範。

潘思亮表示台北的魅力無限，對於國際觀光客來說更是「The Hidden Secret of Asia」。台北若想成為國際觀光都市、吸引旅客多停留一晚，首要便是營造「English Friendly」英語友善環境，加強英語介面行銷城市，輔以英語社群媒體的力量創造議題。此外，他進一步建議讓台北的夜間活動更加深度與多元，例如推動Taipei Night Safari，規畫兒童新樂園、北藝中心或博物館夜遊行程，增加遊客留在台北過夜的動機，讓台北這座「豐儉由人的美食之都」形象更加深刻。

交通部前部長、現任中華民國無任所大使林佳龍指出，台灣因為防疫成功與經濟表現受世界關注、被世界看見。未來我們也要將台灣打造為最友善、最具有吸引力的旅遊目的地。他強調，若從產業的角度思考，未來應該致力於將台灣發展成為「科技島」及「觀光島」，創造更鮮明的台灣意象。

林佳龍表示，過去一年來他持續走訪台灣各地的觀光圈，從農遊體驗、生態旅遊、地方創生、文化與文創觀光，也造訪馬祖國際藝術島進行跳島旅遊，親自體驗許多在地多元的特色遊程。他能感受，觀光業者透過這兩年的整備與優化旅遊環境，串連在地的觀光特色與地方生活產業鏈結，將台灣的旅遊元素朝向在地化、差異化、精緻化與品牌化的發展，有助未來吸引國際觀光客，發展多元觀光方案。