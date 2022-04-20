國泰航空攜企業客戶 於香港國際機場用可持續航空燃油

國泰航空宣佈成立亞洲首個主要的先導「企業可持續航空燃油計劃」，為企業客戶提供減少其商務旅遊或航空貨運的碳足跡的機會。該方案讓企業參與支持國泰航班率先在香港國際機場使用可持續航空燃油。

國泰航空的計劃成功招募了八家企業為創始客戶，當中包括友邦保險、香港機場管理局、DHL全球貨運物流、滙豐、近鐵國際貨運、羅兵咸永道、渣打銀行及太古股份有限公司。各創始夥伴均為應對氣候變化的企業領袖，透過支持航空運輸業使用可持續航空燃油，促進更廣泛應用可再生能源，致力減少商務旅遊及/或航空貨運活動對氣候的影響。

行政總裁鄧健榮表示：「我們持續帶領及推動業界更廣泛地使用可持續航空燃油，尤其在亞洲地區，國泰航空於去年成為全球首批航空公司，承諾於2030年將可持續航空燃油使用量提升至總燃油消耗百分之十的水平。自此，我們的努力已取得重大進展，亦很高興在政府部門及燃油供應商的鼎力支持下，實現於香港國際機場使用可持續航空燃油。

「繼創始企業客戶外，不少企業亦表示有意參與計劃。我們歡迎所有企業參與，從而減少其於相關飛行活動的間接碳排放。應對氣候變化是全球要面對的挑戰，需要大家通力合作。

「我們成立『企業可持續航空燃油計劃』，不單是與志同道合的機構攜手合作的關鍵一步，亦向相關供應商表達重要的需求訊息，即除了航空公司外，區內客、貨運的航空產業鏈以至最終用家，均對可持續航空燃油有濃厚興趣。」

在使用替代能源推動的飛機可以廣泛商業應用前，可持續航空燃料被視為未來數十年航空業運作中最重要的減碳方案，視乎所採用的技術，可持續航空燃料相對於傳統飛機燃料能減少多達百分百生命週期的碳排放。

計劃所用的可持續航空燃料以廢棄食用油及動物脂肪製成，由國泰航空的先導「企業可持續航空燃油計劃」燃油供應商中國石油及蜆殼提供。是次在香港國際機場首次引入可持續航空燃油實有賴供應商及不同政府部門等持份者通力合作。計劃所用的可持續航空燃油會通過現有的一般航空燃料加油基建設施，為未來於香港國際機場持續恒常供應可持續航空燃油提供寶貴的參考。

國泰航空現正推行多管齊下的減排策略，以達致低碳復甦及在2050年前邁向淨零碳排放的長遠目標。我們的減碳路線圖除了包括使用更多可持續航空燃油外，亦包括一系列舉措，包括引進新型號飛機、提升運作效益、利用可減少航空碳排放的突破性新技術，以及透過「飛向更藍天」計劃提供碳排放抵銷等。請按此查看有關企業可持續航空燃油計劃的詳情。