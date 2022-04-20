避許可制？英屬維京群島3萬人小島買爆台灣最貴豪宅

最新實價資料顯示，全國最貴豪宅、台北市大安森林公園地標豪宅「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，高樓層有兩筆實價揭露，分別成交每坪295.8萬、296.3萬元，兩筆總價約9.1億元，買方登記英屬維京群島商歐利萊，未來一旦修法通過，私法人購屋採許可制度後，類似境外公司買進豪宅的狀況應會逐漸變少。

信義房屋專案經理曾敬德表示，英屬維京群島BVI近年一直都是外國人在台購屋的主力之一，但實際上台灣不動產市場外國人介入甚少，背後真正的買方還是國內高資產族群，登記在BVI名義下的交易相當普遍。

他說，根據地政司資料，過去6年不管是外國人取得土地或建物面積統計，第一名都是由英屬維京群島，但根據網路資料顯示，英屬維京群島僅約3萬人，卻因許多稅負優惠，註冊公司超過80萬所，被外界視為避稅天堂。

不過未來修法過後，私法人購屋將採取許可制度，類似現象會逐漸減少。第一建經研究中心副理張菱育指出，目前內政部擬對私法人購屋採取許可制，購買住宅必須符合長期出租經營、員工宿舍、危老都更重建或其他必要等四大用途，雖然還在研議階段，不過也讓正有購屋計劃的法人，加快決策速度，先行卡位。