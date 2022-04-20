三井打造第7個純日系休閒購物中心 揪國泰建設注資合作
國泰建設與台灣三井不動產台日兩強，繼先前共推住宅案後，現又進一步跨足商場合作案，共同投資「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」，打造南台灣純日系休閒購物中心。雙方以此做為商業設施合資案的起點，未來也將積極開發複合式不動產。
國泰建設於3月15日公告向台灣三井不動產購買三雄鳳山啦啦寶都公司股權並參與後續增資認股案，預計持股30%，並於3月29日與三井簽訂合資契約，共同投資Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄，打造南台灣純日系休閒購物中心，為三井在台的第七個商業設施開發案，商場拓點速度驚人，也顯示台灣民眾喜愛日系商場提供之購物體驗。
國建與台灣結緣於2018年「敦北飯店大樓」都更案，當時國建將飯店大樓出租給三井經營20年，後來雙方因開發理念相近，進一步擴大合作事業。自2020年起，國泰建設與台灣三井不動產合資進行住宅開發案，目前已有台南UNi PARK、新北中和與三重三案合作。
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