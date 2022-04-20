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各公司股東會紀念品是啥、最後買進日哪天？ 這裡一表看清

聯合新聞網 / 綜合報導
股東會旺季即將到來，股東會紀念品也一如往常成為投資人關注的大事之一。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
股東會旺季即將到來，股東會紀念品也一如往常成為投資人關注的大事之一。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

要換某間公司的股東會紀念品，須先買進該公司的股票，且有時間限制，而每家公司都不太一樣。專業投資網站「HiStock 嗨投資」便統整了最後買進日、紀念品、股代等相關資訊，方便投資人查詢。

股東會旺季即將到來，股東會紀念品也如往常成為投資人關注的大事之一。有些民眾早已成為特定公司的股東，有些民眾則可能基於對某家公司紀念品的喜愛，而決定購買該公司的股票。知名棒壘球打擊場「大魯閣」3月時發放總價值超過2800元的紀念品，便曾一度引起股民追買。

但在為紀念品心動，想買進某家公司的股票前，民眾也須留意買進的日期，根據規定，股東會舉行前60天內，公司停止辦理股票過戶，而要成為股東名簿上的股東才能享有開股東會的權利，也才有機會領取股東會紀念品。

近期公布紀念品的公司，有將發放超商禮物卡50元的聯詠、雙鴻、鼎元、全新、宏捷科等；發放肥皂相關贈品則有廣明、永豐金、華邦電等；光洋科、台亞半導體都將贈送法國樂美雅餐盤組。中鋼則將發鈦製環保餐具，而聯電的紀念品則是角落小夥伴帆布包。

除了以上幾家公司，網站「HiStock 嗨投資」也列出今年各公司將發放的紀念品以及最後買進日的時間，有利於投資人掌握紀念品品項的資訊，以及是否還來得及買進。

股東會紀念品 股票

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