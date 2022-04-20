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英屬維京群島愛買台灣豪宅？專家曝私法人購屋兩大優勢

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
北市知名大安森林公園景觀豪宅「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」。記者朱曼寧／攝影
北市知名大安森林公園景觀豪宅「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」。記者朱曼寧／攝影

據最新實價顯示，台北市大安森林公園地標豪宅「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，高樓層有兩筆實價揭露，分別成交每坪295.8萬、296.3萬元，買方則是登記英屬維京群島公司，專家分析，私法人名義購屋，因資金本錢雄厚，容易哄抬炒作價格，加上擁有私密性、資產傳承兩大優勢，成為很多投資客或大戶資產配置的操作方式，估計未來限制私法人購屋許可政策上路，投資客成立投資公司炒房的現象將明顯減少，受衝擊最大。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，英屬維京群島BVI近年一直都是外國人在台購屋的主力之一，但實際上台灣不動產市場外國人介入甚少，絕大多數背後真正的買方還是國內的高資產族群，且在北部高端的市場中，類似登記在公司名義下的交易仍相對普遍，不過未來修法過後，私法人購屋將採取許可制度，透過法人購屋將變得更為複雜，未來類似的現象可能會逐漸減少。

據實價登錄，北市知名大安森林公園景觀豪宅「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，高樓層有兩筆交易紀錄，分別登記在英屬維京群島的公司名下，包括28樓兩戶分別成交4.55億元，單價為296.3與295.8萬元，都是該社區的前五高價紀錄。

根據地政司統計，過去六年不管是外國人取得土地面積統計，外國人取得建物面積統計，第一名都是由英屬維京群島拔得頭籌，不過根據網路資料顯示，英屬維京群島僅約3萬人，不過因為許多稅負的優惠，早年統計註冊公司超過80萬所，被外界視為避稅天堂。

屋比房屋總監陳傑鳴指出，私法人資金雄厚、囤房較一般民眾也更為明顯，這波房價大漲的背景因素中，私法人置產炒樓是這波房價快速飆高的原因之一，過去在房地合一1.0時代，以私法人名義投資不動產，均課以獲利20％的稅率，造成短期交易的避稅空間極大，也成為很多投資炒房客的避稅管道。此外，當時用私法人名義購屋，未來轉讓時，也可利用出售股權等方式來規避房地合一稅。

陳傑鳴指出，近年很多投資客利用成立投資公司在房市「短期買賣」賺取價差，因此，這次政府先後利用房地合一2.0修法填補利用私法人避稅的漏洞後，再運用《平均地權條例》修正案增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記的規劃，將是進一步的調控重手，可讓未來法人炒樓的情況明顯減少，房價後續炒高的動能可能將無以為繼。

不過，陳傑鳴表示，因為利用私法人買房來作為增加私密性與資產傳承的優勢仍在，因此，估計豪宅等產品，受到這波政府調控得影響並不會太大。

房地合一 大安森林公園

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