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鄭文燦為momo母親節公益蛋糕站台 每賣一盒捐20元

經濟日報 / 記者陳柔蓁／即時報導

母親節即將到來，台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）搭上桃園捷運「捷伴公益讓愛延續」愛心列車。即日起至5月31日於momo購買「柚見蘋安雙色長崎公益蛋糕」(單盒471元/雙盒799元)，合作夥伴們每盒將捐出20元，給桃園市政府社會局急難救助專戶，幫助弱勢婦女。

momo購物網與電視購物兩大通路齊響應桃園機捷、金格食品、九如禪林基金會2022年「捷伴公益」計畫，限量販售「柚見蘋安雙色長崎公益蛋糕」。momo串聯起網路購物與電視購物的平台資源，及會員號召力，以實際行動替公益活動添助力。

momo在穩健發展的通路實力下，貫徹「社會關懷大小事，都是momo的事」理念。今(20)日9點20請鎖定momo電視購物2台35頻道，將邀請桃園市長鄭文燦、桃園大眾捷運股份有限公司總經理鄭德發、金格食品總經理林世閎親臨「momo電視購物」，momo董事長林啓峰也將親自坐鎮並化身電視購物專家，一同參與電視購物Live直播分享公益理念，以及品嚐推薦今年的「柚見蘋安雙色長崎公益蛋糕」。期望藉由鄭市長的高人氣和信賴感、momo與桃捷線上線下合力宣傳，以及金格食品糕點製作實力。

momo 鄭文燦 母親節

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