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中友百貨擬砸25億元 打造彰化首座大型百貨公司

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
中友百貨計畫投資25億元，籌設彰化縣第一家大型百貨公司。圖／彰化縣政府提供
中友百貨計畫投資25億元，籌設彰化縣第一家大型百貨公司。圖／彰化縣政府提供

中友百貨計畫投資25億元，籌設彰化縣第一家大型百貨公司-中友百貨彰化館，今(20)日在彰化縣政府與彰化市公所簽訂興建營運移轉(BOT)合約。

今天的簽約儀式，由彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢及中友百貨總經理劉嘉誠代表簽約。現場同時有多位立委、議員及國際品牌廠商代表與會觀禮，見證歷史性的一刻。

王惠美表示，彰化人文薈萃，不僅擁有許多隱形冠軍產業，更有得天獨厚的觀光資源，縣府近年來進行多項重大交通工程建設，並透過土地資源活化，推動一系列的民間投資BOT案，成功引進廣大民間資源及活力，投資彰化。

王惠美說，很高興中友百貨看見彰化的潛力，願意投下鉅資，在彰化興建中友百貨彰化館，不僅滿足縣民的消費需求，更將創造大量就業機會，帶動地方發展。

彰化市第二停車場BOT案，案址在彰化市旭光西路第二停車場，屬於彰化市公所的土地，因公所層級不可辦理促參案件，所以由縣府以委託彰化市公所辦理方式，突破法令的侷限，採停車場多目標開發模式興建。

中友百貨彰化館預計投資25億元，將打造地下2層、地上12層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，並以購物、美食、娛樂、體驗為營運規劃的四大定位，包含國際名品、電影院、親子遊樂、大型主題餐廳、美食街及藝文展覽演出等綜合型服務設施。

百貨公司也提供近1,000席汽車位、1,500席機車位，停車場內並將設置電動車、身障、婦幼專用停車格及自行車專屬停車區，可全方位服務各類運具，提供友善停車環境，除滿足百貨商城停車需求，亦可解決鄰近區域停車不足問題。

另外，縣府也將藉由小農市集與中友百貨APP購物網，共同行銷彰化優鮮的好物，並規劃未來以空中或地下街(商場)廊道模式，串接彰化縣衛生局所在機28用地的BOT開發案，形成繁榮的商圈，成為彰化的新地標，促進地方繁榮，達成各方面多贏的投資目標。

彰化縣府對彰化市的發展，卯足全力，包括彰化市鐵路高架化工程已由行政院核定，台中捷運綠線延伸彰化案亦由行政院審查中，縣府積極推動鹿港捷運線計畫，規劃宏觀永續的軌道運輸路網。

另彰化市延平公園地下停車場工程、彰化火車站後站立體停車場工程正在施工，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程也在進行發包作業。

「一府二鹿三艋舺」王惠美說，彰化有特殊的歷史文化，更有全國第一的風力發電及多項隱形冠軍產業，彰化可與台中市成為中部區域雙引擎，引領中臺灣發展。明年就是彰化建縣300年的歷史時刻，縣府誠摯歡迎優質企業投資彰化，一起促成彰化蓬勃發展。

中友百貨彰化館在彰化縣政府與彰化市公所簽訂興建營運移轉(BOT)合約。記者宋健生/攝影
中友百貨彰化館在彰化縣政府與彰化市公所簽訂興建營運移轉(BOT)合約。記者宋健生/攝影

停車場 BOT

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