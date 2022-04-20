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PCB廠昆山陸續復工 欣興、楠梓電拚逐步恢復

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

PCB廠商配合昆山當地政策逐步復工，PCB大廠欣興（3037）、楠梓電（2316）今（20）日公布公告昆山子公司配合當地政策分別逐步恢復生產、提出復工申請等。

欣興公告提到，配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，自4月2日起至4月19日停工，昆山鼎鑫電子有限公司自4月20日起依政府規定逐步恢復生產。

欣興指出，旗下同泰科技（3321）(昆山)有限公司，將維持停工，待當地政府進一步通知。配合當地政府政策，加強防疫工作，以確保員工安全與健康。視當地人員及物流狀況逐步復工。

楠梓電則提到，因應當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，由原停工至4月19日，配合當地政府防疫措施延長，子公司昆山先創電子有限公司及滬照能源(昆山)科技有限公司，已依規定提出復工申請。

楠梓電指出，目前屬於產業淡季，廠區已提前五月調動人員輪休，目前提出申請正待審核，並已通知客戶調整出貨時間。另外配合當地政府防疫規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情。對財務業務影響暫難評估，若有影響將另行公告。

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