大成多管齊下 積極打造永續飲食

每年的4月22日是世界地球日，台灣宣示2050年達成淨零碳排目標，大成集團（1210）也積極投入循環農業與永續飲食，近年大力發展植物肉、動物福利雞蛋、友善養殖水產、安心雞、桐德黑豬等食物里程低的國產好食材，讓一般消費者從日常飲食中，就可以一起支持低碳永續愛地球的目標。

大成集團在植物肉發展相當積極，讓消費者在飲食上兼顧健康、友善環境、永續的新一代飲食選擇，大成neo foods新創肉可以說是國產植物肉中的第一品牌，也是目前市場上唯一的濕式擠壓技術的植物肉供應商，濕式擠壓技術出來的植物肉半成品，俗稱二代植物肉，成品富含水份，可直接調味食用，加工的碳足跡更低。

此外，在拉絲、外觀、咬感也更像肉的纖維，目前大成已經開發出漢堡排、雞塊、水餃、絞肉等產品，近期即將上市的是運用二代植物肉開發出纖魚肉、雞肉絲、牛肉麵等，並且符合國際潔淨標章Clean Label。

大成根島生態蝦，印尼產地廣植紅樹林，2009年得到世界自然基金會（WWF）水產高峰會表揚。根島生態蝦，來自印尼天然紅樹林海域，隨潮汐古法海捕。不吃人工飼料，絕無藥物殘留，只吃海洋綠色生物長大，因此蝦身烏亮有彈性，蝦膏略呈墨綠色，屬於野放的天然美味。2022新品是根島蝦仁與黃金海老炸蝦。

大成台南七股漁場初夏開始捕撈黃金鯧，漁場引海水養殖，不抽取地下水，鄰近無工業區，水產專家設計營養配方，做好水質管理，飼養管理，完全不用藥。加上中低密度飼養，所以養出來的黃金鯧、龍虎斑、虱目魚活動力十足，體態厚實，肉質Q彈，比美野生海水魚。大成七股水產試驗場，自建水庫，搭配益生菌控管水質。並試驗節能增氧用電模式，讓生產環境更友善。

另外，大成全新動福蛋品牌-散步雞，嚴選無籠平面飼養的散步雞動福好蛋！「大成散步雞」擁有符合天性的生長環境，自由散步的平地空間、舒適的沙浴場，搭配大成獨家純素飼料，產下的蛋散發天然的鮮香，純淨而口感極佳。

2022世界地球日，大成安心購也積極分享推廣，推出8招打造永續美食指南。大成安心購是大成集團在2021年成立的通路品牌，包括兩家實體門市與網路商城，集合大成旗下所有的食品，上百項的商品，包括冷凍生鮮、國產白肉雞和土雞、盤克夏黑豬、龍虎斑、黃金鯧、根島生態蝦以及各式各樣調理食品如雞腿排、水餃冷凍、牛肉麵等，以及雞精等伴手禮，4月起再加入寵物食品。