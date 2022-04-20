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新北招商案滬尾藝文休閒園區 獲金擘獎雙料優等

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
今(20)日在新北市政會議，由經發局長何怡明(右三)以及將捷集團總裁林長勳(左四)，將此份榮耀獻給市長侯友宜(右四)。新北市經發局提供
今(20)日在新北市政會議，由經發局長何怡明(右三)以及將捷集團總裁林長勳(左四)，將此份榮耀獻給市長侯友宜(右四)。新北市經發局提供

財政部日前辦理第19屆「民間參與公共建設金擘獎」頒獎典禮，「新北市滬尾藝文休閒園區招商案」勇奪佳績，榮獲「政府團隊」及「民間團隊」雙項「優等」獎。經發局長何怡明以及將捷集團總裁林長勳今（20）日在新北市政會議將榮耀獻給市府；新北市長侯友宜肯定市府團隊招商努力，也感謝民間資源的挹注，共同創造宜居城市。

何怡明表示，新北市持續改善投資環境，吸引企業進駐新北，尤其在推動促參建設上，發揮團隊合作精神，善用民間資源與創意，為市民、政府以及企業共創三贏。

滬尾藝文休閒園區招商案從建築規劃、興建施工至完工營運，整合超過十個以上權責機關，成立跨局處單一窗口，加速行政流程，協助業者克服投資障礙，並在四個月內取得使照及旅館登記作業，具體展現政府與民間同心協力。

滬尾藝文休閒園區位於漁人碼頭和淡水老街的中心點，興建四星級國際品牌將捷金鬱金香酒店、禮萊廣場商場百貨、多功能展場、國賓影城與戶外生態環境，成為亮點地標，打造在地化與國際化場域，提升淡水地區整體形象。

雖然甫開幕即受到疫情的衝擊，但透過市府團隊跨局處實體活動和線上廣宣的行銷協助，創造450萬觀光人次，成功帶動地方觀光效益，也帶動150個就業機會。

林長勳表示，滬尾藝文休閒園區強調永續建築及發展淡水人文藝術與地方文化，以「共好、共學、共美、共鳴」為營運的核心概念。

不僅攜手淡水在地商家、職人、串聯歷史景點，以「共好」理念於園區內舉辦文創市集、導覽行程與商家合作等，讓淡水地區整體經濟上升；藉由商場、在地文化、職人創意等媒介，透過體驗、教學等方式提供民眾多元學習，實踐「共學」全齡世代樂學的新生活；以淡水自然人文之美與園區常設藝文展覽，打造園區成為生活美術館，體現「共美」的意涵；最後，透過多元藝文活動、鑽石級綠建築設計、景觀生態花園等，讓身心靈與自然藝術的品味覺醒，希望各位造訪的遊客能在園區獲得深度「共鳴」感動。

滬尾藝文休閒園區為慶祝獲得第19屆金擘獎雙料優等，5月31日止推出限量「金擘・春生」3天2夜住房專案活動，可享一日晚餐、雙日早餐、手作DIY體驗、淡水八景微旅行等內容，還贈送花漾擴香石及芳香精油一組；6月30日前還推出「禮萊享樂購」方案優惠方案，住宿旅客憑房卡可獲得特定店家買一送一、免費體驗等好康優惠，詳情可上園區官網（https://www.fabmall.com.tw/）進一步查詢相關優惠細節。

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