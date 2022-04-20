林鳳營快樂播種計畫攜手賈永婕 關注偏鄉孩童教育

全球都在推動ESG，味全旗下知名的鮮乳領導品牌林鳳營以「提升偏鄉孩童學習資源的永續發展」，期望每個孩童都值得擁有更美好生活，推動社會永續發展率先提出林鳳營快樂播種計畫，今(20)日召開林鳳營快樂播種計畫成果展說明會。

味全（1201）表示，今日(20) 日林鳳營與合作單位台灣待用課程協會，在板橋車站B1遊客中心前廣場共同為偏鄉孩童打造成果發表會，現場展出偏鄉孩子於課程輔導後作品，並邀請林鳳營鮮乳代言人賈永婕出席支持，成果展從4月20日-5月1日為期12天；期盼讓偏鄉孩子創作，引起社會大眾關注偏鄉教育議題，共同響應林鳳營快樂播種計畫。

味全總經理邱子權表示，「林鳳營作為鮮乳領導品牌，不僅滿足孩子對營養需求，也追求豐富孩子心靈、擴展孩童視野的機會。林鳳營思考透過品牌力為台灣做一件永續的事，率先關注偏鄉孩童教育議題，自許為社會樹立榜樣並號召各界響應，同時以快樂播種計畫代表品牌積極響應聯合國2030年社會永續發展的目標前進。」

面對永續議題，林鳳營品牌發現台灣偏鄉孩童學習困境，瞭解偏鄉學習程度相較都市區2-3倍的嚴重落差。林鳳營快樂播種計畫理念秉持，「為台灣在地公益團體及偏鄉孩童發聲，讓孩童獲得擴展視野、豐富心靈與建立自信的機會，相信每個孩子都值得擁有更美好的生活。」

林鳳營特別開設名人小學堂，邀請各領域名人前往偏鄉分享，包括味全龍張泰山教練、模仿鬼才郭子乾，以及林鳳營鮮乳代言人賈永婕，藉由自身故事與專業指導，引導孩子們跨出既有視野框架；以名人自身努力奮鬥過程，鼓勵孩子們在任何情況都要保持信心。

邱子權表示，今年林鳳營快樂播種計畫再贊助台灣待用課程協會100堂課，並規劃對外開放10堂名人小學堂，開放有需要的學校免費申請，期望有更多公益單位共襄盛舉，讓更多孩童受惠。