快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

林鳳營快樂播種計畫攜手賈永婕 關注偏鄉孩童教育

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
味全旗下知名的鮮乳領導品牌林鳳營推動提升偏鄉孩童學習資源的永續發展，今天舉行成果展發表會。味全提供
味全旗下知名的鮮乳領導品牌林鳳營推動提升偏鄉孩童學習資源的永續發展，今天舉行成果展發表會。味全提供

全球都在推動ESG，味全旗下知名的鮮乳領導品牌林鳳營以「提升偏鄉孩童學習資源的永續發展」，期望每個孩童都值得擁有更美好生活，推動社會永續發展率先提出林鳳營快樂播種計畫，今(20)日召開林鳳營快樂播種計畫成果展說明會。

味全（1201）表示，今日(20) 日林鳳營與合作單位台灣待用課程協會，在板橋車站B1遊客中心前廣場共同為偏鄉孩童打造成果發表會，現場展出偏鄉孩子於課程輔導後作品，並邀請林鳳營鮮乳代言人賈永婕出席支持，成果展從4月20日-5月1日為期12天；期盼讓偏鄉孩子創作，引起社會大眾關注偏鄉教育議題，共同響應林鳳營快樂播種計畫。

味全總經理邱子權表示，「林鳳營作為鮮乳領導品牌，不僅滿足孩子對營養需求，也追求豐富孩子心靈、擴展孩童視野的機會。林鳳營思考透過品牌力為台灣做一件永續的事，率先關注偏鄉孩童教育議題，自許為社會樹立榜樣並號召各界響應，同時以快樂播種計畫代表品牌積極響應聯合國2030年社會永續發展的目標前進。」

面對永續議題，林鳳營品牌發現台灣偏鄉孩童學習困境，瞭解偏鄉學習程度相較都市區2-3倍的嚴重落差。林鳳營快樂播種計畫理念秉持，「為台灣在地公益團體及偏鄉孩童發聲，讓孩童獲得擴展視野、豐富心靈與建立自信的機會，相信每個孩子都值得擁有更美好的生活。」

林鳳營特別開設名人小學堂，邀請各領域名人前往偏鄉分享，包括味全龍張泰山教練、模仿鬼才郭子乾，以及林鳳營鮮乳代言人賈永婕，藉由自身故事與專業指導，引導孩子們跨出既有視野框架；以名人自身努力奮鬥過程，鼓勵孩子們在任何情況都要保持信心。

邱子權表示，今年林鳳營快樂播種計畫再贊助台灣待用課程協會100堂課，並規劃對外開放10堂名人小學堂，開放有需要的學校免費申請，期望有更多公益單位共襄盛舉，讓更多孩童受惠。

林鳳營 偏鄉教育

延伸閱讀

圖輯／中職拿莫．伊漾2分炮 味全11比5屠殺中信

圖輯／中職許基宏關鍵安打 中信1比0暫時領先味全

否認被下封口令 賈永婕認證大S「真的很幸福」

鐵人三項／CT台灣站21日台東登場 賈永婕現身站台

相關新聞

台寶生醫專精間葉幹細胞新藥開發 估5月登錄興櫃

台寶生醫（6892）營運長楊鈞堯今（20）日表示，主要經營業務是間葉幹細胞新藥的開發與細胞醫療CDMO服務。並已於日前向...

國建攜台灣三井 鳳山LaLaport購物中心拚2026年開幕

國泰建設（2501）與台灣三井不動產台日兩強，除先前飯店與住宅合作外，近期更跨足商業設施合作。預計國泰建設與台灣三井不動...

蝦皮購物結合商城超過6,000品牌店家 升級正品保障服務

蝦皮購物宣布，攜手蝦皮商城超過6,000家店家簽署正品切結書，升級蝦皮商城的「正品保障」，結合長期以來廣受用戶信賴的「1...

股票套牢碰巧領紀念品睡公園超實用 網笑「金融皂」洗澡、「鋼鐵匙」吃泡麵

股東會旺季將屆，股民關注各家股東會紀念品，但4月以來台股疲弱，大盤落了476.71點，部分個股跌幅不小，慘被套牢的苦主們開始自嘲，要怎麼利用紀念品「睡公園」。

免運+特價 PChome Thai直送服務開站首月銷售翻十倍

PChome網路家庭（8044）旗下PChome Thai上月宣布泰國購物直送服務正式登台，為消費者引進眾多泰國優質商品...

Whoscall統計：虛擬貨幣交易所詐騙簡訊大增

陌生來電辨識軟體 Whoscall指出，連日起觀察到上百封假冒知名虛擬貨幣交易所的釣魚簡訊以及逾5個詐騙網域。詐騙集團以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。