失智、高齡課題不分年紀 富邦人壽邀日本名醫線上開講

富邦人壽總經理陳俊伴表示，台灣失智高齡課題不分年紀，是每位民眾的必修學分，如同保險事前預防的概念，「面對失智症我們必須提前做好準備」，包括健康風險、財物安全、社會活動、日常飲食、身心狀態等面向，從日常生活中大小行為著手預防。

陳俊伴亦建議，大家應定期檢視自己和家人保障內容，依需求補強長期照顧險或失能扶助險，以減少失智長照風險對個人或家庭生活所帶來的衝擊。

富邦人壽與商業周刊將於下周二(26日)下午15:30~17:30主辦「日本連線2022：反轉失智 老樂時代─健康趨勢線上論壇」，中華民國老人福利推動聯盟、台灣失智症協會為活動公益夥伴，由日本失智領域權威長谷川嘉哉醫師進行主題專講。

活動亦邀集嘉義大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍、永和耕莘醫院神經內科主任方識欽、台灣失智症協會理事長徐文俊、中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿秘書長等國內多位醫師專家，共倡台灣失智照護對策。

日本失智領域權威長谷川嘉哉醫師，畢業於名古屋市立大學醫學部，每個月診療1,000名失智症患者，是日本首屈一指的失智症專科醫生，累積多年診療實務經驗與研究，他認為生活有許多行為與預防失智症關聯密切，並提出牙齒護理觀點。

長谷川嘉哉認為，正確的口腔清潔技巧能防止大腦老化，降低罹患失智、心血管疾病和糖尿病，且咀嚼能大範圍地活化大腦、刺激腦部，同樣也能預防腦部和整體健康退化。

富邦人壽部長陳姿瑛表示，失智症已是社會安全議題，應該要有更多專家的實務建議和多元化觀點，才能找出符合國情的照護對策。富邦人壽跨海邀請鄰近國家日本的失智症權威─長谷川嘉哉醫師，越洋連線與台灣醫師和公益團體意見領袖共同對談，期盼汲取日本經驗、借鏡國際觀點，引領台灣走向友善且共融的社會。

生活中還有哪些你我容易忽視的失智症預防與照護觀念？日本連線2022：反轉失智 老樂時代─健康趨勢線上論壇，集結台日多位醫師與專家深入剖析與分享。富邦人壽表示，機會難得，歡迎大眾免費報名參加。