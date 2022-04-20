快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

避許可制？境外法人砸9.1億元 無貸款包兩戶信義聯勤

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
信義聯勤。記者朱曼寧／攝影
信義聯勤。記者朱曼寧／攝影

搶在許可制之前？國內外法人熱錢湧入豪宅，去年11月以來，台北市至少出現8筆法人購置豪宅交易，甚至不乏一次無貸款買兩戶，或加碼再買進同社區的情況，包括指標豪宅信義聯勤、潤泰敦峰、華固天鑄、長虹天璽、西華富邦、台北信義皆有億元以上交易。

專家分析，政府重拳打房，擬針對私法人購屋採取許可制，儘管政策尚未確定，但可能讓部分有購屋計畫的法人，加快決策速度，趕在限制上路前先卡位，進而推升豪宅買氣。

據實價資料顯示，大安區指標豪宅「信義聯勤」，去年11月，外資公司「英屬維京群島商歐利萊」一口氣豪砸9.1億元，無貸款買下28樓兩戶，單價約296萬元，兩戶單價分別名列該社區第三、四名。

同樣也是外資公司的「英屬維京群島商欣佑」，則在今年1月買下「華固天鑄」6樓戶，總價2億6463萬、每坪142.7萬元，也採無貸款買進。

此外，僑外資公司的「澄美國際」甫於去年10月買下「潤泰敦峰」15樓，每坪198萬元，不過今年又再度加碼買進同樓層戶別，總價1億7040萬元、每坪193萬元，這次同社區加碼買的價格，較去年略便宜。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府積極抑制過熱的房市，主要劍指預售屋轉手交易，避免槓桿操作炒作房市，而豪宅市場長期受貸款限制，高資產族早就習以為常，加上手邊資金充沛的情況下，現金購屋不是問題，在通膨和升息聲浪下，「錢」進不動產更具抗通膨效益，因此指標性豪宅又具「稀有性」、「收藏性」、「抗跌性」，仍是高資產族資產配置優先選擇。

清華會計師事務所所長彭清淵分析，有些海外華人為順利將海外資金帶回台灣，會成立僑外資公司，以投資名義將資金入境，增加資產的靈活運用度，因此雖然法人售屋的房地合一稅35~45%，比自然人持有還高，但對於不少高資產族而言，仍是資產配置的規畫之一。

國內法人公司，陸續出現購置豪宅案，包括標榜有機超市的「台灣樂菲」，3月以2.7億元、每坪191.9萬元買下「台北信義」，且該成交單價創下該社區實價登錄以來的次高單價紀錄；同月「西華富邦」的34樓，由「強達投資」以3.2億元無貸款買進，單價213.9萬元；內湖指標豪宅「長虹天璽」，「舜連投資」買下12樓戶，總價1.37億元、單價約94.6萬元。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前中央正研擬計畫針對私法人購屋採取許可制，購買住宅必須符合作為長期出租經營、員工宿舍、危老都更重建或其他必要用途等四大用途，雖然正在研議階段，不過可能也讓正有購屋計劃的法人，加快決策速度，趕在限制上路前先卡位。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

豪宅 外資

延伸閱讀

提升社區安全 北市維修消防設備可申請補助

抗疫嘉義縣設社區心理衛生中心關懷專線 公布抗壓力5招

台中少年隊組戲劇志工團宣導 已辦25場湧8千名觀眾

不只是管控病患！審議《精衛法》 民團批家屬照護遭漠視 ：社區支援不足

相關新聞

台寶生醫專精間葉幹細胞新藥開發 估5月登錄興櫃

台寶生醫（6892）營運長楊鈞堯今（20）日表示，主要經營業務是間葉幹細胞新藥的開發與細胞醫療CDMO服務。並已於日前向...

國建攜台灣三井 鳳山LaLaport購物中心拚2026年開幕

國泰建設（2501）與台灣三井不動產台日兩強，除先前飯店與住宅合作外，近期更跨足商業設施合作。預計國泰建設與台灣三井不動...

蝦皮購物結合商城超過6,000品牌店家 升級正品保障服務

蝦皮購物宣布，攜手蝦皮商城超過6,000家店家簽署正品切結書，升級蝦皮商城的「正品保障」，結合長期以來廣受用戶信賴的「1...

股票套牢碰巧領紀念品睡公園超實用 網笑「金融皂」洗澡、「鋼鐵匙」吃泡麵

股東會旺季將屆，股民關注各家股東會紀念品，但4月以來台股疲弱，大盤落了476.71點，部分個股跌幅不小，慘被套牢的苦主們開始自嘲，要怎麼利用紀念品「睡公園」。

免運+特價 PChome Thai直送服務開站首月銷售翻十倍

PChome網路家庭（8044）旗下PChome Thai上月宣布泰國購物直送服務正式登台，為消費者引進眾多泰國優質商品...

Whoscall統計：虛擬貨幣交易所詐騙簡訊大增

陌生來電辨識軟體 Whoscall指出，連日起觀察到上百封假冒知名虛擬貨幣交易所的釣魚簡訊以及逾5個詐騙網域。詐騙集團以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。