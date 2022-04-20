避許可制？境外法人砸9.1億元 無貸款包兩戶信義聯勤

搶在許可制之前？國內外法人熱錢湧入豪宅，去年11月以來，台北市至少出現8筆法人購置豪宅交易，甚至不乏一次無貸款買兩戶，或加碼再買進同社區的情況，包括指標豪宅信義聯勤、潤泰敦峰、華固天鑄、長虹天璽、西華富邦、台北信義皆有億元以上交易。

專家分析，政府重拳打房，擬針對私法人購屋採取許可制，儘管政策尚未確定，但可能讓部分有購屋計畫的法人，加快決策速度，趕在限制上路前先卡位，進而推升豪宅買氣。

據實價資料顯示，大安區指標豪宅「信義聯勤」，去年11月，外資公司「英屬維京群島商歐利萊」一口氣豪砸9.1億元，無貸款買下28樓兩戶，單價約296萬元，兩戶單價分別名列該社區第三、四名。

同樣也是外資公司的「英屬維京群島商欣佑」，則在今年1月買下「華固天鑄」6樓戶，總價2億6463萬、每坪142.7萬元，也採無貸款買進。

此外，僑外資公司的「澄美國際」甫於去年10月買下「潤泰敦峰」15樓，每坪198萬元，不過今年又再度加碼買進同樓層戶別，總價1億7040萬元、每坪193萬元，這次同社區加碼買的價格，較去年略便宜。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府積極抑制過熱的房市，主要劍指預售屋轉手交易，避免槓桿操作炒作房市，而豪宅市場長期受貸款限制，高資產族早就習以為常，加上手邊資金充沛的情況下，現金購屋不是問題，在通膨和升息聲浪下，「錢」進不動產更具抗通膨效益，因此指標性豪宅又具「稀有性」、「收藏性」、「抗跌性」，仍是高資產族資產配置優先選擇。

清華會計師事務所所長彭清淵分析，有些海外華人為順利將海外資金帶回台灣，會成立僑外資公司，以投資名義將資金入境，增加資產的靈活運用度，因此雖然法人售屋的房地合一稅35~45%，比自然人持有還高，但對於不少高資產族而言，仍是資產配置的規畫之一。

國內法人公司，陸續出現購置豪宅案，包括標榜有機超市的「台灣樂菲」，3月以2.7億元、每坪191.9萬元買下「台北信義」，且該成交單價創下該社區實價登錄以來的次高單價紀錄；同月「西華富邦」的34樓，由「強達投資」以3.2億元無貸款買進，單價213.9萬元；內湖指標豪宅「長虹天璽」，「舜連投資」買下12樓戶，總價1.37億元、單價約94.6萬元。