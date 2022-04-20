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買房壓力大！10大預售屋交易熱區「總價千萬元起跳」
購屋族壓力越來越沈重，預售屋買房門檻千萬起跳，永慶房屋統計預售屋十大交易熱區，不僅交易量皆破千件，平均總價也普遍超過新台幣千萬元，顯示預售市場交易熱絡。
從預售屋的實價登錄揭露結果可發現，前十大預售屋交易熱區平均單價，僅有台中市梧棲區、桃園市龜山區還在1、2字頭，其餘皆已站上3字頭。若從總價來看，前十大預售屋交易熱區除台中市梧棲區之外，其餘皆超過千萬門檻。
其中成交價格最高的是台中市西屯區，平均總價為2182萬，緊追在後的是新北市板橋區2005萬，第三名的則是新竹縣竹北市，平均總價落在1734萬。
陳金萍表示，目前國內缺工缺料嚴重、通膨高漲的情況下，營建成本居高不下，房價難下修，預期預售屋價格仍有持續上漲的空間。
陳金萍補指出，政府為打擊不當投機炒作，祭出一系列健全房市政策，顯示要讓市場回歸健康的決心相當明確。
日前行政院也通過「平均地權條例」修正草案，函請立法院審議，其中最受關注的就是「限制換約轉售預售屋或新建成屋買賣契約」，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的「特殊情形」外，不得讓與或轉售第三人。
可以預測當預售屋禁止換約上路後，對於投機炒作導向的投資客來說，將大幅增加購屋風險，長期來看，投機炒作的客群將會退出預售市場，讓房價趨穩，市場重回自用及置產導向的健康環境。
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