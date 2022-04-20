明太子、蟹膏開胃 統一超預期鮮食營收增1成

統一超（2912）7-ELEVEN即日起首度聯名日本迴轉壽司品牌三大天王之一的「HAMA-SUSHI」推出3款聯名新品；嚴選「日本正宗助宗鱈明太子」、「韓國直送蟹膏」等高級食材，製成飯糰、壽司、沙拉、冷義大利麵、歐姆蛋包飯等一系列豐盛餐點，讓消費者就近到7-ELEVEN吃到鮮甜海味，新品上市預計可吸引上班、學生族嚐鮮，帶動相關類別業績成長1成以上。

據7-ELEVEN觀察，消費者在春夏挑選飯糰、壽司、沙拉等清爽餐點當作正餐的比例相較其他季節高出2成，看準季節轉換的體感商機，7-ELEVEN從人氣類別著手，與日本知名迴轉壽司品牌「HAMA-SUSHI」合作開發3款全新輕食餐點。

7-ELEVEN另一款白飯小偷「日本正宗助宗鱈明太子」也強勢回歸！7-ELEVEN即日起展開「明太子季」，選用日本福岡飲食文化代表的助宗鱈明太子，經72小時的低溫熟成醃漬，將日本料理店選用的高檔鮮甜食材運用在冷義大利麵、蛋包飯、御飯糰等商品進行調味搭配。