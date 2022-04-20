快訊

劇組意外頻傳 今法規能保障藝文工作者嗎？

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

全家攻整體循環包裝生態圈 上半年擴至近3000店鋪

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家與PackAge+配客嘉深化合作，擴大回收服務。圖/全家 提供
全家與PackAge+配客嘉深化合作，擴大回收服務。圖/全家 提供

全家（5903）與致力網購包裝減廢的「PackAge+配客嘉」深化合作，上半年一舉擴大回收服務至全台近3,000間「全家」店舖，據點數將為通路之最，強力助攻整體循環包裝生態圈，此外，全家自有電商平台亦將導入配客嘉循環包裝供會員選擇。

全家響應世界地球日，透過通路密集據點優勢，積極攜手社會企業，推出「擴大循環經濟」、「土地友善產品」兩大綠色生活提案，跨界架構消費永續平台。全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家積極運用通路力量展現社會價值，希冀透過擴大循環經濟，推動全台店舖化身綠色消費平台。去年鮮食包材革新減少近350公噸的塑膠用量，今年更加速咖啡循環杯與循環網購包裝的計畫，與配客嘉深化合作，展開日常減塑。此外，攜手芙彤園，以有機香草為原料共同開發FMC自有品牌的土地友善洗沐商品。

全家與PackAge+配客嘉合作兩大計畫，首波在上半年於全台六都近3000店推動「循環包裝回收站」服務，消費者可將使用後的配客嘉循環包裝，拿到就近全家店舖櫃台回收，並預計於今年底前擴展至全店。第二波則預計將配客嘉循環包裝導入自有電商平台會員APP「全+1商城」、「全家行動購」，提供全家會員紙箱和塑膠包裝的替代包裝新選擇。

此外，今年3月啟動的「永續杯循環站」服務，將於今年擴展至全台400間店舖，達總店數的一成，並將於部分店舖展開冰飲封口機測試，透過封膜取代冰飲杯蓋，預計每杯可減少達54%的塑膠量。

全家也與長期合作的社會企業芙彤園合作，將環境永續概念融入自有品牌FMC，以市面上少見的環境友善洗劑為開發方向，推出四款以台東有機香草「左手香」研發的洗沐用品，分別為「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」、「左手香甜橙精油旅行組」，配方為全植物成分調配，主打不添加人工化學合成物、不含水、人工界面活性劑、防腐劑，可排入水中被大自然完全分解，售價介於199元到399元。

全家 電商 網購

延伸閱讀

4大旅店討好媽咪！「母親節蛋糕」好吃、好看、同遊共賞表心意

彭双浪結盟生態圈開創顯示器產業新局 獲ERSO Award

無cookie時代 電商平台成數位廣告神隊友

日月光投控設社會企業 為永續鋪路

相關新聞

「缺BNT、缺電」就想到他！網友衝郭台銘臉書刷出高聲量

輝瑞BNT兒童專用疫苗卻還在採購談判中，也讓不少網友湧入鴻海創辦人郭台銘臉書，希望郭台銘再次出手協助購買BNT兒童疫苗，而指揮官陳時中18日記者會時，再被問到這個議題，當下回應「其實鴻海這段時間一直有在幫忙聯繫，沒有斷過」，而疫苗的相關話題，也替郭台銘衝出一波聲量。

文曄完成首次海外存託憑證訂價 折價幅度大 股價拉回

文曄科技（3036）宣布於2022年4月19日完成美金1.9億元首次海外存託憑證 (GDS訂價，發行價格為每存託憑證單位...

未繼承地標售住戶不知情 嘉縣議員批國有財產署幫外人

嘉義縣議員王啟澧、林緗亭，接獲選區水上鄉柳林段地號1341共18戶住戶陳情，指稱國有財產署辦理住戶前方未繼承土地標售，未...

汽機車零配件暨車電展登場 台廠秀電動車軟硬體產品

台北汽機車零配件暨車用電子展今天起登場，量測設備商固緯、精密沖壓廠和勤精機、士林電機等不約而同展示電動車和充電樁相關軟硬...

十大預售熱區曝 這區2字頭一年成交4500戶稱王

近年預售屋買氣旺盛，永慶房產集團根據實價資料，統計十大預售交易熱區，桃園龜山近一年成交4528件，拿下預售王，中壢385...

IKEA每賣5張沙發就有1張是他做的 峰源憑什麼讓全球家具龍頭埋單？

走進IKEA家具店，最先映入眼簾的是一間間有設計感的居家展示間，裡面最顯眼的擺設，就是沙發。除了時尚感的設計，價格也很親民。更難想像的是，IKEA的沙發竟每賣5件就有1件是出自一家台商之手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。