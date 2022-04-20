全家攻整體循環包裝生態圈 上半年擴至近3000店鋪

全家（5903）與致力網購包裝減廢的「PackAge+配客嘉」深化合作，上半年一舉擴大回收服務至全台近3,000間「全家」店舖，據點數將為通路之最，強力助攻整體循環包裝生態圈，此外，全家自有電商平台亦將導入配客嘉循環包裝供會員選擇。

全家響應世界地球日，透過通路密集據點優勢，積極攜手社會企業，推出「擴大循環經濟」、「土地友善產品」兩大綠色生活提案，跨界架構消費永續平台。全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家積極運用通路力量展現社會價值，希冀透過擴大循環經濟，推動全台店舖化身綠色消費平台。去年鮮食包材革新減少近350公噸的塑膠用量，今年更加速咖啡循環杯與循環網購包裝的計畫，與配客嘉深化合作，展開日常減塑。此外，攜手芙彤園，以有機香草為原料共同開發FMC自有品牌的土地友善洗沐商品。

全家與PackAge+配客嘉合作兩大計畫，首波在上半年於全台六都近3000店推動「循環包裝回收站」服務，消費者可將使用後的配客嘉循環包裝，拿到就近全家店舖櫃台回收，並預計於今年底前擴展至全店。第二波則預計將配客嘉循環包裝導入自有電商平台會員APP「全+1商城」、「全家行動購」，提供全家會員紙箱和塑膠包裝的替代包裝新選擇。

此外，今年3月啟動的「永續杯循環站」服務，將於今年擴展至全台400間店舖，達總店數的一成，並將於部分店舖展開冰飲封口機測試，透過封膜取代冰飲杯蓋，預計每杯可減少達54%的塑膠量。

全家也與長期合作的社會企業芙彤園合作，將環境永續概念融入自有品牌FMC，以市面上少見的環境友善洗劑為開發方向，推出四款以台東有機香草「左手香」研發的洗沐用品，分別為「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」、「左手香甜橙精油旅行組」，配方為全植物成分調配，主打不添加人工化學合成物、不含水、人工界面活性劑、防腐劑，可排入水中被大自然完全分解，售價介於199元到399元。