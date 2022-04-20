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文曄完成首次海外存託憑證訂價 折價幅度大股價拉回

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

文曄科技（3036）宣布於2022年4月19日完成美金1.9億元首次海外存託憑證 (GDS訂價，發行價格為每存託憑證單位美金12.18元，換算約新台幣71.19元，訂22日發行。由於折價幅度逾一成，致今日股價面臨修正拉回壓力，盤中跌幅一度達7%。

文曄表示，此次海外存託憑證為文曄首次海外公開發行，共發行1560萬個海外存託憑證單位，換算為7800萬股文曄普通股，於盧森堡交易所掛牌。

文曄強調，儘管近期市場因升息及政治情勢而存有不確定因素，投資人仍對文曄近期強勁的營運表現及未來成長充滿信心。本次參與海外存託憑證發行收到許多長線及優質國際機構投資人的踴躍認購，獲得數倍的超額認購，於啟動後短時間內即完成募集預計發行金額。

文曄表示，此次募集充實營運資金，主要為了因應半導體市場需求及公司未來成長動能，文曄透過並持續投資於高成長產品應用，並有效提升文曄的國際市場能見度、吸引國際機構投資人外，更能強化公司之財務結構。

文曄對於未來長期半導體市場需求成長維持樂觀看法，將持續投資於高成長之產品應用如電動車、能源管理、雲端資料中心、5G相關產品等，持續追求優於市場的成長性與市佔率的提升，並且將持續進行數位化提升營運效率與降低營業費用率，追求長期可持續的營業利益率提升與獲利成長。

文曄 半導體

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