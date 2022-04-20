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未繼承地標售住戶不知情 嘉縣議員批國有財產署幫外人
嘉義縣議員王啟澧、林緗亭，接獲選區水上鄉柳林段地號1341共18戶住戶陳情，指稱國有財產署辦理住戶前方未繼承土地標售，未比照國有地標售，在標售地上插公告牌周知，土地被外地資產公司買走，提高地價要住戶購買，住戶擔心影響通行，要求國有財產署檢討標售作業。
王啟澧說，國有財產署辦理未繼承土地標售，只將公告交給土地所在地鄉鎮市公所，限期公布公告欄，未告知周邊地主住戶，有的住家前後土地被人買走都不知道，買地的資產公司提高地價，逼迫周邊地主買地，否則無法通行出入，柳林段住戶憂心無法通行。
林緗亭表示，買下柳林段土地100多坪資產公司，發給住戶通知單，詢問是否購買，早鳥方案每坪10萬元，限期3月底，有意購買鑑界後計算坪數出售，未在第一階段購買，第二次詢問意願，有意購買每坪12萬元。
第一、二階段未購買，委任法律事務所進行拆屋還地、返還不當得利提告，告訴中願和解購買，每坪18萬負擔律師費及訴訟費；未買占用者拆屋後進行店面規畫，使用貨櫃屋店出租，未買房屋每戶留1公尺道路進出，收取袋地通行費50年使用金、 水電管路通行費。
林緗亭批國有財產署標售未繼承土地作業不周全，公布鄉鎮市公所公布欄，少有人看到，應比照國有地標售，在標售地上插公告牌周知。標得柳林段土地資產公司說，依法參與標售取得土地，通知周邊住戶，是給協調購地、折違建期限，
地政處長邱慧燕說，未繼承土地列管15年，國有財產署委託台灣金融資產公司標售，售地所得存專戶，會請國有財產署檢討標售公告，周邊地主可依法主張通行權。國有財產署嘉義辦事處說，會就標售作業合不合理、便民與否檢討，報國有財產署。
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